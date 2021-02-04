“云亲子 动起来”线上亲子运动会之2021春节童趣跑活动启动报名
为深入贯彻《体育强国建设纲要》，根据《关于做好2021年元旦春节期间群众体育赛事活动疫情防控工作的通知》，大力开展丰富多彩的线上全民健身赛事活动，倡导科学健身，增强群众身体素质，提振防疫抗疫信心，营造健康快乐、安详幸福的节日气氛，做好常态化疫情防控形式下，引导鼓励广大青少年儿童在寒假春节期间积极参与体育锻炼，由国家体育总局青少司指导，华奥星空主办的“云亲子 动起来”华奥星空线上亲子运动会之2021春节童趣跑于今日重磅上线。
春节童趣跑，让孩子们跑起来
华奥星空线上亲子运动会之2021春节童趣跑是继2020年国庆档成功举办后的延续。本次活动面向全国18岁以下儿童青少年及其家庭，以线上亲子跑的形式，在寒假春节期间为广大亲子家庭搭建一个线上亲子运动平台，让家长和孩子形成崇尚科学健身、参与健身的良好氛围，真正做到“让孩子们跑起来”！
参与多多，奖品多多
华奥星空线上亲子运动会之2021春节童趣跑，设置了亲子童趣跑和亲子运动秀两个组别；亲子童趣跑包含3公里、5公里和10公里，活动期间参与里程可以累积，大大降低了参与门槛；亲子运动秀，让广大儿童青少年通过参与活动充分展示自己，以上传运动视频、运动图片、运动轨迹图等形式参与活动，使用小程序一键报名让活动更加快捷便利。
同时，活动特别设置了运动打卡功能，鼓励儿童青少年每天运动打卡，养成运动习惯；为吸引更多儿童青少年参加，所有报名参与2021春节童趣跑的亲子家庭都将获得电子证书，组委会还将进行“亲子运动笑脸奖”、“亲子运动最佳着装奖”、“亲子运动创意奖”等奖项评选参与多多奖项多多；活动期间，在所有参与活动的亲子家庭中间，每周抽取10位幸运家庭，送出价值548元的运动大礼包。
丰富多彩的亲子活动不仅有益孩子身心健康，也会增进家长和孩子间的亲子感情，为他们在成长中留下一段美好的回忆。亲子迎新春，健康过大年，2月4日，让我们一起共携手、同参与，在喜庆祥和的节日里，给家庭永远留住一份健康的记忆。
2月4日零点“云亲子 动起来”华奥星空线上亲子运动会之2021春节童趣跑活动正式启动报名。
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