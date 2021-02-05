本报记者 李 婕

1月22日，四川自贸试验区成都国际铁路港，龙门吊正在吊装集装箱。

白桂斌摄（人民图片）

从28.78平方公里起步，到67个片区覆盖中国的东西南北中；从“第一个吃螃蟹”的先行先试，到一项项改革创新成果向全国复制推广，自贸试验区走在改革开放的前沿。“十三五”期间建设成果怎么样？未来还有哪些内容值得期待？日前，商务部有关负责人介绍了总体情况。这片改革开放试验田，正为更高水平开放型经济新体制和高质量发展打下良好基础。

以不到4‰的国土面积实现17.6%的外商投资

2021年首批72家企业集中签约入驻湖南自贸试验区中非经贸合作促进创新示范园；中国（浙江）自由贸易试验区杭州片区滨江区块建设推进大会召开，首批18个项目签约入驻自贸试验区（自贸大厦）……新的一年，各自贸试验区项目签约、企业入驻消息不断。

而最初，自贸试验区是从上海4个海关特殊监管区域内28.78平方公里起步的。近年来不仅数量扩容，布局也不断优化。商务部自贸区港司司长唐文弘介绍，“十三五”期间新设17个自贸试验区，总数达到21个，共计67个片区，形成了覆盖东西南北中的改革开放创新格局。

“经过多年建设，自贸试验区深入发展优势特色产业，加速集聚优质要素资源，逐步成为高质量发展的示范者和引领者。”唐文弘说，比如上海总部经济能级不断增强，天津飞机融资租赁已成为全球第二，福建飞机维修、江苏生物医药等均已形成一定规模。

2020年，前18家自贸试验区共新设企业39.3万家，实际使用外资1763.8亿元，实现进出口总额4.7万亿元，以不到全国4‰的国土面积，实现了占全国17.6%的外商投资和14.7%的进出口，为稳外贸稳外资发挥了重要作用。

“制度良种”在全国生根发芽

“以制度创新为核心”“以可复制可推广为基本要求”“高水平开放压力测试”……在自贸试验区建设过程中，这些关键表述频频出现，也是自贸试验区跟其他园区最大的区别所在。

“‘十三五’时期，国家层面共向全国推广自贸试验区制度创新成果173项，这些‘制度良种’在全国生根发芽，进一步提升了各地的开放水平、行政效率、发展动能和经济活力。”唐文弘说。

一批批首创在这里落地。看投资，全国首个外资控股的合资理财公司——汇华理财有限公司落户；看贸易，全球首次“5G+AI”智能化港区作业试点、首单跨口岸国际中转集拼等业务落地；看金融，全国唯一跨区域、跨市场的证券期货纠纷专业调解组织中证资本市场法律服务中心等一批标志性项目入驻……设立以来，上海自贸试验区临港新片区在大胆试勇敢闯中走在前列。

一批批经验从这里走向全国。“证照分离”为市场主体创造了宽松便捷的准入环境；“铁路运单金融化创新”为利用中欧班列开展贸易的企业拓展了新的融资渠道；“企业套餐式注销服务模式”实现了企业注销办理“只跑一次”……

“今后，我们将及时总结梳理自贸试验区试得好、看得准、风险可控的创新成果，多层次、多路径做好复制推广工作。”唐文弘说。

首张跨境服贸负面清单将公布

这几天，想去海南免税购物的游客们又迎来好消息：离岛旅客购买免税品可以选择邮寄送达，岛内居民在离岛前购买的免税品也可以选择返岛后再行提取，购物体验将进一步提升。

在海南全岛建设自贸试验区，逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，是“十三五”期间另一大创举。离岛免税购物新政、企业和个人所得税优惠、原辅料和交通工具及游艇“零关税”清单……这些可感可知的政策正加速创造利好。

市场主体迅速集聚。根据海南方面的统计，2020年全年海南新增企业14.9万户，同比增长107.1%。全年新设外资企业1005家，同比增长197.3%。

消费潜力加速释放。2020年，海南省离岛免税店总销售额327.2亿元，同比增长127%；7月至12月，购物人数304.4万人次，同比增长62%，有效发挥了吸引境外消费回流的作用。

洋浦港吞吐量显著增长。据海南统计，2020年洋浦港口吞吐量达到5664.4万吨，同比增长12.9%，完成了101.9万个标准集装箱，同比增长44%。其中，外贸集装箱超过20.3万标箱，同比增长98.3%。

据了解，备受关注的海南跨境服务贸易负面清单也正在积极推进制定中。这将是中国在跨境服务贸易领域公布的第一张负面清单，也将是对外开放进程中又一项重大的基础性改革。“我们力争早日出台这份清单。”商务部自贸区港司负责人说。

(责编：杨光宇)