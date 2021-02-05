本报记者 彭训文

日前，山东省临沂市沂南县网上年货节拉开帷幕，展销该县种植大户的优质农产品。图为年货卖家向网友展示沂蒙优质农产品。

尹 君摄（人民视觉）

商务部近日发布消息，2020年全国实物商品网上零售额9.8万亿元人民币，逆势增长14.8%，占社会消费品零售总额比重达24.9%，中国已连续8年成为全球第一大网络零售市场。专家表示，中国网络零售“成绩单”亮眼，凸显了疫情防控常态化背景下中国电商市场的韧性和活力。随着5G、物联网等新型基础设施建设持续推进，政府支持电商发展的政策红利不断释放，中国网络零售市场将在加快转型升级中实现更快发展。

网络零售持续火爆

东北室外寒气逼人，带货主播房雪直播间里的气氛却十分火热。位于辽宁省营口市老边区的一处直播基地里，房雪正对着手机介绍水果。“两万斤苹果，我5分钟卖光。来晚就抢不着，就这么火！”房雪说。

2020年，疫情让大多数人选择“宅”在家里，也带火了直播带货。如今，在中国很多地方都有这样大大小小的直播基地和各种网络主播，房雪所在的老边区就在全国率先由政府提出打造的“网红小镇”，目前已初具规模。

直播带货火爆背后，是巨大的市场规模和大众消费方式的变革大潮。商务部发布的数据显示，2020年重点监测电商平台累计直播场次超2400万场。与往年相比，去年直播电商凭借更加直观的互动消费体验优势，迅速成为满足人们购物需求、释放购物欲望的“出口”。

除了电商直播，2020年，在线教育、在线医疗、社区团购、网络购物节等新业态、新模式，“家场景”“宅经济”等消费热度凸显，推动着中国网络零售市场蓬勃发展。统计显示，2020年，在线教育销售额同比增长超过140%，在线医疗患者咨询人次同比增长73.4%。企查查平台数据显示，2020年新增“电子商务”相关市场主体66.38万家，体现出电商行业在应对疫情冲击方面韧劲十足。

“近年来，中国网络零售市场持续火爆，动力十足。”商务部中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛认为，首要动力源是电商更高效的流通速度、更广泛的市场覆盖、更精准的消费匹配等优势。其次，年轻一代消费者逐渐成为社会消费的主流群体，他们更倾向于线上消费。近年来政府不断推进新型基础设施建设和相关政策红利不断释放、法律法规不断完善，也促进了电商行业快速发展。

带动多行业转型升级

“网购这么‘火’，我也要利用网络脱贫致富。”黄爱建是河北省武邑县韩庄镇黄村一名残疾人，但生活的不幸没有击垮他。经过几年摸索，他经营的木器淘宝店去年交易额达20多万元，客户超过1500人。如今，该木器店不仅从事网络销售，还扩展到仿古家具的个性化定做，不仅提高了产品销量，还带动了更多贫困户加入其中。黄爱建的致富经，是中国农村地区电商加速赋能农业产能化、数字化发展的一个生动案例。一系列适应电商市场的农产品持续热销，有力推动了乡村振兴和脱贫攻坚。

反向定制、独家定制……随着一系列电商新模式出现，越来越多零售业、制造业也在与电商的合作中转型升级、融合发展。

2020年“双11”网络促销活动中，京东小家电销售排行前三的产品，都是京东联合品牌商共同打造的；基于淘宝大数据打造的1800种产品，占据淘宝235个子类目的销售冠军；拼多多平台指导研发的一款保温杯，上线一个月销售额突破百万元。这些成绩背后有一个共同特点，就是电商平台亲自参与到产品研发、设计中。

专家表示，随着线上线下加速融合，电商赋能多行业转型升级速度加快。一方面，电商企业更多利用销售端大数据了解市场需求的最新变化，从而与其它行业合作研发设计出新产品、新服务；另一方面，其它行业通过与电商合作，全面拥抱数字经济，实现数字化转型。

跨境电商推动外贸发展

“这班从上海出发到德国杜伊斯堡的货物，早上6时55分抵达阿拉山口，当天12时23分海关系统放行，从发车到目的地用了不到15天。”作为阳光捷通（北京）贸易服务有限公司副总经理，陈辉时刻关注着电脑上的流程单。据悉，依托中欧班列，该公司货物抵达欧洲的时间比海运缩短了80%，而价格只有空运的20%左右。

防疫期间，陆路运输迎来巨大机遇。从2020年1月21日起，新疆阿拉山口口岸开展跨境电商业务，日均包裹数超过11万件，全年总量超4000万件。

阿拉山口的繁忙，背后是防疫期间中国外贸不断加快的创新步伐，其中跨境电商成为企业开展国际贸易的首选。据海关统计，2020年中国跨境电商进出口额达1.69万亿元，增长31.1%；超万家传统外贸企业触网上线、提质增效；1800多个海外仓正成为中企海外营销重要节点和外贸新型基础设施。

系列政策利好为跨境电商再添“一把火”。2020年，中国与22个国家“丝路电商”合作持续深化，双边合作成果加速落地；跨境电商零售进口试点范围从37个城市扩大至海南全岛和其他86个城市地区，覆盖31个省区市；新设46个跨境电商综试区；规范跨境支付发展，放开结汇业务市场准入。

“我们店铺的智能喂食喂水器和智能猫砂盆，在俄罗斯、西班牙、法国和中东销量很高。”王芳杰是深圳市艾思科技有限公司的负责人。在“宅经济”带动下，去年该公司在阿里巴巴全球速卖通平台上的销售额比2019年增长了近5倍。而在卖家云集的阿里巴巴国际站上，去年该平台交易额同比增长101%，越来越多中企特别是中小企业依托跨境零售电商平台闯入了国际市场。

对外经贸大学国家对外开放研究院党委书记庄芮表示，跨境电商、市场采购贸易等外贸新业态，激发了外贸主体走出去、拓展海外市场的积极性，对促进外贸提质增效起到积极作用。

专家表示，中国网络零售市场未来要加快转型升级，实现高质量发展，而保持网络零售市场在场景、模式、技术等层面的持续创新活力尤为关键。

(责编：杨光宇)