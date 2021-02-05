本报记者 金 晨

日前，河北固安县开展便民线上生活必需品订购服务，实行网上下单和无接触配送。图为外卖小哥在固安县给顾客送货。

（新华社发）

一日三餐、生鲜蔬菜、药品杂物……外卖服务如今已覆盖人们生活的多个角落，消费者只需动动手指，各式餐品和日常所需即可送货上门。据统计，截至2020年底，中国外卖用户规模已接近5亿人，外卖市场总体规模达到8352亿元。

夜宵下午茶成新宠

“外面零下几摄氏度，没想到奶茶送到手还是热乎的。”最近，在北京CBD工作的张女士成了各大外卖平台的常客。除了日常的工作餐，她和同事已经通过外卖下单成功“拔草”了公司周边十余家网红甜品店。

美团数据显示，今年元旦期间北京餐饮外卖交易量较同期增长17.4%，交易额更是同比增长近四成。部分餐饮企业通过线上渠道积极加码非堂食业务，增加半成品种类，根据餐厅周边客户实际需要推出“一日三餐”之外的多种套餐，并利用线上点餐、外卖送餐、团购折扣等方式持续扩大销售。

“现在很多主打精致下午茶的品牌店铺也都在外卖平台上线，给我们提供了更多尝试和选择。”张女士告诉记者，北京CBD一带的公司时常会有商务会议下午茶的需求，不少店铺为此专门推出个性化定制的下午茶，再加上部分外卖平台提供的准时送达服务，会务筹备终于可以“一键搞定”。

除了下午茶，宵夜也成了消费者外卖下单的新宠。在海南，“清补凉”、后安粉等地方特色美食小吃频频出现在宵夜订单上，“点外卖、吃夜宵”也早已成为当地居民夜间消闲解馋的一种习惯。据了解，海口当地夜间外卖订单量从去年4月开始快速增长，部分店铺更是依托外卖平台推出通宵接单的服务，以满足持续增长的“夜经济”服务需求。

线上开启复苏之路

外卖服务的发展不但给消费者带来更多选择和便利，同样也为餐饮业者摆脱疫情影响，推动餐饮业复苏提供了新路径。

每到傍晚时候，位于广州恩洲大巷的“东川饭局”招牌就亮了起来，各式烧腊整齐悬挂在明亮的橱窗内，引人垂涎。和其他餐饮店铺不同，在门口长长的队伍中，衣着鲜艳的外卖小哥占了绝大多数。虽然只有二三十平方米的档口和三五名厨师，东川饭局却可以在半个小时内“接待”上百名顾客，成了餐厅界名副其实的“流量大户”。

凭借着“外带+外卖+轻堂食”的小店经营，东川饭局2020年新开门店13家，增长速度较往年翻了一倍。随着疫情防控工作进入常态化阶段，“无接触、少聚集”的消费理念逐渐为人所接受，像东川饭局这样主打“外卖为主、堂食为辅”的“轻堂食”餐饮模式也逐渐在全国各地走俏。

北京老牌餐企紫光园同样意识到“轻堂食”模式的价值，其外带档口至今已经过几次升级，从最初依附于餐厅的外带窗口升级为4.0版本的“精致版”装修独立档口店，同时还设有独立的超市店。

“防疫期间我们所有店的流水都来自于档口。”紫光园总裁刘政表示，紫光园之所以能够走到今天，在于一直大力发展的档口模式。“比如通州店，6000多平方米的店门口有一个12平方米的档口，一天的流水有8万元。12平方米带动了6000平方米。”

数据显示，2020年全年我国新增外卖相关企业67万余家，餐饮业转型线上稳步复苏。中国饭店协会相关负责人表示，餐饮外卖提供了新型餐饮消费形式，扩大了商圈半径，创造了新的餐饮消费需求。外卖产业的持续快速增长进一步推动了餐饮产业的线上线下融合，尤其是在防疫期间，对餐饮业复苏、提振整体消费等方面起到了重要作用。

“外卖+”释放更大潜能

2020年以来，“居家消费”“宅配到家”成为疫情之下互联网经济新模式。一大批高星级酒店、高端餐饮企业和大型正餐企业纷纷加速推进外卖业务，打破了外卖“廉价、低品质”的固有印象，带动了餐饮包装食品、餐饮半成品和餐饮食材等业态融合的外卖行业发展。

与此同时，多个外卖平台也充分利用多年来在“非餐”消费场景的尝试和积累，突破传统“一日三餐”的单一定式，走向更加多元化的发展路径。在“外卖+”的发展理念下，外卖产业呈现出向更多品类、更多消费场景拓展的趋势。例如，在浙江省杭州市钱塘新区，“网订店送”的购药模式如今成为常态，成功打通了用药、送药的“最后一公里”。市民只要打开手机中的外卖软件，就近选择附近的24小时药店，找到自己需要的药品并下单，外卖小哥就会将药品“极速送达”。

生活日用、高端服饰、电子产品等消费品类也纷纷加入到外卖的行列中来。业内人士指出，随着消费者对外卖等网络消费的认可和接受程度越来越高，“外卖+多品类”的发展模式将为行业发展释放更大的市场潜能，外卖产业也将迎来更加广阔的发展空间。

(责编：杨光宇)