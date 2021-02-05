向良种良田要高质量发展（经济新方位·2021怎么干）
种子，是粮食安全的根基；耕地，是粮食生产的命根子。中央经济工作会议强调，解决好种子和耕地问题。保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。如何看待这一最新部署？打好种业翻身仗、牢牢守住耕地红线，进一步推动农业高质量发展，该从哪里着手？记者进行了采访。
加强良种来源和供给保障，提高种质资源保护和利用水平
“好种子才能产好粮。这几年，我们基地种的都是‘川优6203’水稻，属于适合川蜀地区气候的长粒型优质香稻。”四川内江市东兴区宏展粮油专业合作社负责人胡红兵介绍，这种水稻亩产超过650公斤，收购价比普通水稻高20%—30%。
一粒小小的种子，对我国粮食连年丰收和重要农产品稳产保供，起着关键支撑作用。目前，我国农作物良种覆盖率在96%以上，自主选育品种面积占比超过95%，畜禽核心种源自给率超过75%。“总体上，我国农业用种安全是有保障的，风险是可控的。”农业农村部有关负责人说。
不过，良种来源和供给仍有短板。中国社科院农村发展研究所研究员李国祥分析，受育种水平及栽培条件等多种因素影响，我国玉米、大豆等作物品种与国际上存在差距，大豆单产普遍只有国际先进水平的60%左右。“提高单产，关键靠良种。现代育种技术能够有效改善作物的抗病、抗倒伏等性状，提升农业质量效益和竞争力。”
种质资源保护和利用存在短板。农业农村部有关负责人说，近年来，我国种业科技进步明显，但核心技术创新还不足，主要体现在种质资源挖掘、技术创新应用以及商业化育种体系等方面。
农业种质资源是保障国家粮食安全与重要农产品供给的战略性资源，是种业原始创新的物质基础。“从源头破解‘卡脖子’难题，是种业打翻身仗的钥匙。”李国祥说，我国地域广阔，气候和自然环境差异大，物种丰富，是我国种业全链条自主创新极其有利的条件。
中国农业科学院副院长万建民表示，要紧密围绕我国农业绿色发展和可持续发展的需求，加快培育抗赤霉病节水小麦、高产优质水稻等重大新品种。同时，要加大种业知识产权保护力度。
夯实粮食生产土地根基，加强耕地保护和质量建设
国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆表示，牢牢守住18亿亩耕地红线，就是守住粮食生产的“安全线”。
2020年，国办印发《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》和《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》，明确“将有限的耕地资源优先用于粮食生产”等要求。近日，农业农村部对统筹和利用撂荒地、促进粮食和农业生产发展作出具体部署。
近年来，随着城镇化推进和资本下乡，有的地方绕开耕地用途管制规定，将农用地非法转为非农建设用地进行开发，有的地方将农业结构调整简单理解为压减粮食生产等。叶兴庆说：“这些行为，必须坚决遏止，同时落实好耕地占补平衡政策。”
提升耕地质量，必须加快建设高标准农田。“2020年，我承包的地块有30亩纳入了土地平整范围，往后种地收入还能涨。”湖南平江县白茅塅村种粮大户黄新根说。
农业农村部有关负责人介绍，2021年，我国将推进1亿亩高标准农田建设，统筹发展高效节水灌溉1500万亩。
耕地质量提升，要在关键处拿出关键措施。2021年，我国将启动实施国家黑土地保护工程，集中连片推进黑土地综合治理，加快改善黑土地设施条件、内在质量、生态环境等，开展保护性耕作6000万亩。中国科学院东北地理与农业生态研究所研究员关义新表示，实施推广保护性耕作，不仅能减少风蚀水蚀、提高土壤有机质，还能有效促进作物抗逆增产。
建设国家粮食安全产业带，从根本上守住粮食安全。叶兴庆说，国家粮食安全产业带立足整个产业，通过集聚整合资源要素，建立以粮食生产为基础、“粮头食尾”“农头工尾”为延伸的产业体系。既有利于保障国家粮食安全，提升供给质量，同时能有效调动粮食主产区积极性，让种粮农民分享到更多产业链增值收益。
农业农村部有关负责人表示，2021年将聚焦粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，选择产粮大县集中、基础条件良好的区域，加大倾斜支持力度，着力改善基础设施条件，打造一批国家级粮食安全产业带，提升粮食产业链、供应链现代化水平。
加强农业面源污染治理，推动农业生产绿色发展
“我们的5万亩饶河大米从育苗、收割到晾晒实行全流程统一管理，不输世界级品质好米。”黑龙江饶河县胜利米业有限公司销售总监潘培军介绍，公司的2000亩鳅稻米，泥鳅在水稻田里游，既能松土，又能给水稻提供养料，产出的米粒更实。
绿色、优质已成为我国粮食生产的主旋律。2020年，新认证绿色、有机、地理标志农产品2.2万个，农产品例行监测合格率达97.8%。畜禽粪污综合利用率超过75%，农作物化肥农药施用量连续4年负增长。
过去，一些地方过量使用化肥，成了农业面源污染的主要来源。近年来，各地通过推广测土配方施肥、机械深施、水肥一体化等先进施肥技术和产品提高化肥利用率，通过推广绿色防控技术替代和减少化学农药使用，通过推进统防统治、装备新型高效药械提高农药利用率。
推动进一步节肥节药，需要补齐相关的技术、机制短板。全国农技中心主任魏启文分析，目前我国绿色防控产品加工水平和产业化水平还不高，生物农药防治效果差别较大，病虫害专业化统防统治服务能力和水平还有待进一步提升；提高肥料利用水平，需要集中力量突破制约肥料高效利用的重大技术，逐步细化完善不同区域、不同作物科学施肥技术方案。
畜禽粪污和秸秆等农业废弃物，是农业面源污染治理的一大难点。清华大学中国农村研究院副院长张红宇说，以提高资源利用效率为重点，发展区域生态循环农业，是推动农业废弃物变废为宝的有效方式。
在山东龙口市黄山馆镇隋家庄村，每年“三夏”期间，成捆的麦秸从地头直接运往附近的奶牛场。格润富德农牧科技股份有限公司的有关负责人介绍，秸秆经晾晒、粉碎后，成为奶牛粗饲料的重要补充，还能制作成优质的牛床垫料；牛粪作为优质有机肥还田，消化了多余的秸秆，从源头上保证了粮食和乳制品的质量。
近年来，我国已逐步建立起秸秆收储运体系，因地制宜推动秸秆综合利用。2019年全国秸秆利用量6.34亿吨，其中秸秆饲料化利用量1.03亿吨。
农业农村部有关负责人表示，2021年将开展有机肥替代和农膜补偿试点，再创建100个绿色防控示范县，完成污染耕地安全利用5000万亩和耕地轮作休耕4000万亩。为保障老百姓“舌尖上的安全”，要扩大农产品质量安全风险监测范围，再制修订1000项食品安全国家标准，再认定1万个绿色、有机、地理标志农产品，推进食用农产品达标合格证制度尽快实现全覆盖。
《 人民日报 》（ 2021年02月05日 02 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
- 人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
相关新闻
- 评论
- 关注