本报北京2月4日电 （记者陆娅楠）记者从国铁集团获悉：1月份，国家铁路货运量创历史新高，货物发送量完成3.24亿吨，同比增长11.8%；日均装车17.3万车，同比增长12.7%。其中，电煤运量增长强劲，完成运量1.2亿吨，同比增长23%，为国民经济平稳运行和人民群众温暖过冬提供了可靠运输保障。

国铁集团货运部负责人介绍，集团充分利用铁路新线开通不断增加的运能和“八纵八横”高铁网越织越密极大释放的货运能力，深入推进货运增量行动，大力实施以货补客，努力促进增运增收。组织各单位加大煤炭特别是电煤运输组织力度，主要煤运通道运输实现整体上量，全国350家铁路直供电厂煤炭存煤可耗天数稳定在13天以上。

中国铁路太原局集团公司以大秦、瓦日重载煤运通道为重点，主打晋煤外运，大秦、瓦日线运量同比分别增长18.3%和30.7%；中国铁路呼和浩特局集团公司利用唐包煤运重载通道，主打蒙西煤炭铁海联运，唐包线运量同比增长64.3%；中国铁路西安、武汉局集团公司加快打造浩吉线集疏运系统，积极组织陕煤直达外运，浩吉线运量同比增长86%。

据介绍， 1月份，国铁集团进一步提高效率，稳步提升了集装箱装车水平，国家铁路集装箱日均装车完成3.5万车，同比增长42.6%；主动对接供需企业，签订煤炭产运需三方协议运量9.5亿吨，同比增加4440万吨，增长4.9%。

《 人民日报 》（ 2021年02月05日 02 版）

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