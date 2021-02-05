2020年12月我国服务出口增长6.9%
2021年02月05日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月4日电 （记者罗珊珊）4日，记者从商务部获悉：2020年12月我国服务出口2316.2亿元，增长6.9%，是2020年出口增速最高的月份。其中，知识产权使用费出口79.4亿元，同比增长76.6%；个人文化娱乐服务出口13.5亿元，同比增长46.5%；运输出口509.7亿元，同比增长56.9%。
据介绍，2020年，受新冠肺炎疫情等多种因素的影响，我国服务进出口总额45642.7亿元，同比下降15.7%，服务进出口增速降幅逐季收窄趋稳，服务出口明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。
服务贸易逆差大幅减少。2020年我国服务出口19356.7亿元，下降1.1%；进口26286亿元，下降24%。服务出口降幅小于进口22.9个百分点，带动服务贸易逆差下降53.9%至6929.3亿元，同比减少8095.6亿元。
《 人民日报 》（ 2021年02月05日 02 版）
(责编：杨光宇)
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