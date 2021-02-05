本报记者 徐 靖

创新主动权、发展主动权必须牢牢掌握在自己手中。在推动长三角一体化的进程中，三省一市正努力探索科研机构、企业、高校等各类创新主体的协同联动，以及公共平台和创新资源的共享。

记者来到长三角地区，记录下与之相关的两则故事。

——编 者

语音技术提供“一站式”服务

依托平台优势 扩大合作范围

鼠标也能听懂你说话！只要拿起鼠标，对着鼠标说话，语音就会自动转化成文字出现在电脑屏幕上，甚至还能翻译成外文……这是安徽咪鼠科技有限公司与安徽省科大讯飞股份有限公司合作生产的智能语音鼠标。

翻译手机、安保机器人、智能门锁、智能语音导航……近年来，一系列智能语音产品在安徽应运而生，科大讯飞的语音识别技术为这些提供了技术支撑。

语音合成、语音识别、语音分析、自然语言处理……在科大讯飞的讯飞开放平台上，只要注册账号，就能在线申请自己需要的服务，洽谈合作，寻求个性化的解决方案。

2010年，科大讯飞开始把语音技术通过云平台方式开放给普通用户。“最开始主要提供语音识别、语音合成或者翻译服务，后来逐步加入图像和音视频，同时引入第三方解决方案。”科大讯飞开放平台商业化部门负责人陈其山说，“现在客户的需求越来越多元化，我们希望为他们提供‘一站式’服务的技术平台。”

“开放之后很多中小型企业进入平台中寻求合作，合作的业务量有所增加，我们也会对前景较好的应用方向和企业进行长久扶持。”陈其山说。

2018年，陈其山接到了来自杭州的一家安防设备企业的订单。该公司负责人向他表示：“硬件方面是我们的优势，但软件方面积累较弱，随着企业的发展，我们对产品的需求也更加多元，很希望能够找到优质的合作伙伴。”

为了寻找合作，这家杭州企业一直在联系国内优质的企业，同时搜索好的技术共享平台。一次偶然的机会，他们发现了讯飞开放平台。

“最开始是他们的项目经理向我们提了一个需求，希望在门禁产品上增加类似‘欢迎光临’的语音播报功能。”陈其山说，“后来我们的合作逐步扩展到摄像头、监控器等产品的语音控制、语音识别、语音翻译，现在每年合作的金额都在百万级。”

“随着合作的深入，我们对科大讯飞的技术水准十分认可。这种‘强强联合’恰恰是我们需要的。我们在内部还做了推广，鼓励对语音识别、分析等功能有需要的部门与科大讯飞沟通，以促成更多合作。”这家杭州企业负责人表示。

截至去年底，讯飞开放平台已聚集超过175.6万开发者团队，总应用数超过99万，累计覆盖终端用户数超30亿，以科大讯飞为中心的人工智能产业生态持续构建。

今年1月，长三角人工智能产业链联盟成立，科大讯飞也位列其中。该联盟将推动人工智能与实体经济深度融合，打造示范创新应用，开放人工智能核心技术平台，培育人工智能产业链。

“长三角一体化对于我们来说是一个新机遇，通过联盟的方式，企业合作更加便利，更有利于长三角的人工智能企业形成优势，提升自身实力。”陈其山说。

合肥稳态强磁场实验装置建设运行

共享实验平台 凝聚科技力量

仪表、数据在不停地跳动，实验装置运转发出刺刺啦啦的声响，在中科院合肥物质研究院强磁场科学中心的实验室里，郑天祥和学生们一边调试着仪器，一边核对着各项指标。“我们正在尝试一种高性能新材料的研发。”提及自己的研究课题，郑天祥立马就打开了话匣子。

郑天祥是上海大学材料科学与工程学院和省部共建高品质特殊钢冶金与制备国家重点实验室副研究员、博士生导师。大约3年前，他开始在安徽专心开展关于超高强稳态磁场下高性能结构和功能材料的科学研究。

如今，郑天祥每年都要多次往返于上海与合肥之间，每次一待就是7天。郑天祥这次来合肥又将近一个星期了。“如今长三角的高铁网很发达，平时坐高铁过来非常方便，我也经常带学生过来。”

“稳态强磁场实验装置2008年5月正式开工建设，于2017年9月通过国家验收，是具有自主知识产权的国家重大科技基础设施，可以为前沿研究提供极端实验环境。此前，全世界只有4个国家有这种设施，我们现在是国际五大稳态强磁场实验室之一，部分指标创造了世界纪录。”中科院强磁场科学中心副主任皮雳介绍道。

合肥稳态强磁场实验装置的建设和运行，吸引了很多科研工作者的目光，其中就包括郑天祥所在课题组的负责人——上海大学材料科学与工程学院教育部“长江学者”特聘教授钟云波。钟云波教授长期从事高性能结构和功能材料超常冶金与制备的研究，来合肥之前，他带领的学术团队已经去国外一家强磁场中心连续做了近10年的科学实验研究。

“前往国外太远，运送实验装备比较困难，成本也高不少。”事实上，钟云波教授多年来也在国内科研机构中寻觅符合要求的实验设施和条件，可在遇到稳态强磁场实验装置之前，他始终没能找到。稳态强磁场实验装置的诞生以及中国科学院重大科技基础设施共享服务平台的建设，给这一切都带来了契机和重大改变。

“在强磁场这样的极端条件下，物质的性质会发生变化，有利于发现新现象、认识新规律，从而发展出新技术。”皮雳说，现在全世界的用户都可以申请使用实验室，用户提交课题形成报告，经过专家论证、评审后，中心将分配使用时长，根据安排，用户可以分时分批进行实验工作。

据不完全统计，截至2021年初，稳态强磁场实验装置共运行了44万多个小时，为150多家单位提供了实验条件，共开展了2600余项课题的研究、发表论文1600余篇。长三角地区是其中重要的受益者。

谈到长三角一体化下的科研共享和合作，皮雳高兴地说：“复旦大学、南京大学、浙江大学，还有位于合肥的中科大，这四所长三角地区的顶尖高校与我们的联系非常密切。除此之外，长三角地区其他的一些高水平高校和科研机构都与我们建立了长期的合作关系。”

《 人民日报 》（ 2021年02月05日 11 版）

(责编：杨光宇)