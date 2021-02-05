央行
存款基准利率要长期保留
2021年02月05日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月4日电 （记者吴秋余）2月4日，人民银行召开加强存款管理工作电视电话会议，研究部署加强存款管理工作。会议强调，存款利率定价具有较强的外部性，存款市场竞争秩序事关广大人民群众的切身利益。存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”，要长期保留。必须贯彻落实金融为民的初心使命，持续强化存款管理。督促地方法人银行回归服务当地的本源，不得以各种方式开办异地存款。继续加强对不规范存款创新产品的监测管理，维护存款市场竞争秩序，守护好老百姓的钱袋子。
《 人民日报 》（ 2021年02月05日 11 版）
(责编：杨光宇)
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