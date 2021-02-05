李如意

使用大数据和人工智能等技术，可精准“测量”城市的发展和变化。日前，《未来之城 拔节生长——雄安新区2020年大数据报告》正式发布。《报告》从生态环境、基建成果、产业发展、人口画像和网络形象等多个角度，综合运用数据挖掘、自然语言处理、计算机视觉、遥感卫星影像等技术，对雄安新区2020年的发展变化进行量化分析和解读。《报告》显示，和2019年相比，雄安新区的整体地表面貌在2020年发生了显著变化。2020年10月雄安新区整体在建区域的辐射面积相比2019年10月增加了89.52%，建设规模显著扩大。

生态治理成果显著

在《报告》中，百度使用卫星遥感影像和图像理解技术，从植被覆盖变化和湿地保护成效等角度对雄安新区生态治理情况进行量化分析。2020年，雄县、安新县的绿化改造取得明显成效。通过图像处理算法对整个区域进行统计，相比2019年，2020年雄县城区绿色植被覆盖面积增加了16.40%，安新县城区绿色植被覆盖面积增加了9.15%，容城县整体绿色植被覆盖保持了相对稳定。总体而言，雄安新区三县县城的生态环境得到了明显改善。

2019年起，雄安新区开始重点建设府河、孝义河两个功能性生态湿地。河口湿地是白洋淀的生态屏障，形成了白洋淀生态缓冲区域。《报告》提到，府河、孝义河河口两个功能性生态湿地建设都取得了显著进展，孝义河河口湿地的绿色植被覆盖面积较2017年增加了46.26%，府河河口湿地的绿色植被面积较2017年增加了12.53%，变化非常显著。

在建区域辐射面积增近九成

2020年雄安新区已全面转入大规模建设阶段,《报告》从多个角度展示了雄安新区2020年基础建设发展成效。和2019年相比，雄安新区的整体地表面貌在2020年发生了显著变化。其中变化最为明显的，当属容东、昝岗、雄东、启动区等重点建设区域。通过对卫星遥感影像综合分析后可以得出，2020年10月雄安新区整体在建区域的辐射面积相比2019年10月增加了89.52%，建设规模显著扩大。

容东片区、雄安站枢纽片区、雄东安置区等重点建设区域的地表面貌变化非常显著。通过卫星遥感图像数据分析可以发现，容东片区在建区域的辐射面积比2019年10月增加了57.75%；雄安高铁站周边在建区域的辐射面积达比2019年10月增加了69.48%；雄东安置区在建区域增加非常明显。随着各重点区域建设项目的不断推进，雄安新区城市组团的形态已见雏形，未来的城市面貌令人期待。

《报告》中还呈现了交通基础设施建设对雄安新区地理面貌的影响。荣乌高速公路和京雄高速公路以“南北纵横”的形态在遥感影像上清晰呈现，雄安新区的主干路网已呈现出初步轮廓。去年12月27日，雄安站正式投入使用，京雄城际铁路实现全线开通运营，进一步完善京津冀城市群的高速铁路网结构。

“商务区”成热词

随着雄安新区新建项目和续建项目的有序推进，2020年雄安新区人口特征也在持续变化。《报告》指出，过去一年雄安新区人口总量（常住人口+流动人口）的逐月变化情况。除去周期性和季节性因素外，伴随着大批建设者的涌入，2020年雄安新区的人口总量显著增加，在2020年上半年达到了峰值，人口增幅一度达到30%。

与2019年相比，“商务区”首次进入全国热门搜索词。这说明越来越多的人开始关注雄安新区的主要商务活动场所，考虑入驻雄安新区开展相关商业活动的可能。雄安新区本地民众的关注重点，也保持了相对稳定，其中，“搬迁”和“规划”等主题词近两年持续受到关注。

百度技术委员会理事长陈尚义教授表示，通过使用大数据和人工智能技术为城市发展变化进行量化分析，可以更好的认知城市现状和预测未来变化趋势，进而达到更懂城市，让城市更智慧的目标。百度公司利用自己的优势和资源撰写雄安新区2020年大数据报告正是应用大数据和人工智能技术助力城市建设发展的突出案例。今后百度商业智能实验室将继续发挥自身在政商智能、移动计算、城市大数据、智慧交通、知识图谱、数据挖掘等方面优势，为雄安新区建设发展提供更多科学参考。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)