百亿规模小游戏市场，藏着什么“瓜”？
实习记者 鹿杨
随着“合成大西瓜”休闲小游戏的爆红，网友纷纷变身“瓜友”，为合成一个完整的西瓜挑灯夜战、不眠不休。从“合成大西瓜”的官网数据可见，截至1月31日18时，合成大西瓜的玩家数已有5286万人。在微博上，“合成大西瓜”的话题浏览量更是高达16.8亿。为什么这款谈不上制作精美的小游戏却如此令人“上头”？是什么原因让这款游戏在9天时间圈粉5000万？“合成大西瓜”背后究竟藏着什么“瓜”？
节前情绪催火“合成大西瓜”
通过控制不同水果的掉落位置，伴随着清脆的掉落声效，“砰”的一声，两个小葡萄合成了一个面积略大的车厘子，合成的车厘子再进一步地合成更大的水果，大西瓜则是一连串合成进化的终点。
略显粗糙的画面，简单直接的玩法，单一的音效，这样一款貌似哪里都不出众的休闲小游戏，却成了当之无愧的开年现象级游戏。
“上瘾是真上瘾，解压也是真解压。”在咨询行业工作的赵女士谈起她对“合成大西瓜”的看法，“临近春节，情绪难免有些浮躁，玩游戏时可以暂时逃离工作状态，放空自己，一心只想合成西瓜。”这时候，一款10分钟左右即可结束的休闲小游戏，刚好可以安抚处于节前特殊心理时期人们内心的躁动。
新水果不断落下，界面变乱，不断赋予玩家新的目标，快感和焦虑此消彼长，驱使着手机前的玩家不知疲倦玩着游戏。没有花里胡哨的故事情节，简单又容易上手，也难怪任谁都一接触就停不下来。
巧的是，此前爆红的“跳一跳”、“旅行青蛙”等小游戏，也都是在年末节前这个时点走红的。在工作岗位上辛苦一年的人们，岁末急需解压，小游戏无疑是最好的减压利器。
走红靠运气不靠精品？
万千休闲小游戏中，为何走红的偏偏是“合成大西瓜”？在短时间内迅速传播的“合成大西瓜”，除了占据天时人和，还依靠其丰富的话题度。开年头一个月，娱乐圈爆料不断，这款“吃瓜”游戏乘着娱乐风暴的东风，一经推出就自带天然热度。
记者观察“合成大西瓜”话题的发酵过程发现，起初是由个别玩家自发分享到社交平台，产生裂变，再形成话题，最终借助社交媒体十亿级流量，被快速传播。
有趣的是，这款小游戏并非出自传统游戏公司，而是来自一家名为米兜科技的小微企业。根据其旗下平台微伞游戏官网的介绍来看，这是一个基于移动社交游戏的商业推广平台。品牌可以在游戏中快速创建一个商业活动，用于品牌宣传、在线引导、产品促销、市场推广等。可以说，“合成大西瓜”的背后平台并非游戏公司，而是让品牌搭载小游戏做传播推广的“广告公司”。
从米兜科技旗下微伞游戏的网站中就能看到，在网络平台做社交裂变和小游戏推广正是其驾轻就熟的“老本行”。在“合成大西瓜”走红前，微伞游戏中的诸多产品，如满汉全席、珠帘必合、纸牌传奇等游戏，都是提供给品牌主搭载广告的一种内容形式。虽然游戏本身设计非常简陋，但只需要一个链接、一个二维码、小程序，这些具备杀时间、减压等特质的小游戏就能被广泛传播。这或许不难解释，为何一款谈不上制作精美的小游戏能产生如此大的传播力。
广告肆虐盗版猖獗成隐忧
前瞻产业研究院在此前预测，2019年国内休闲游戏市场规模已达百亿，未来3年将持续超出行业平均增长速度。字节跳动、快手、B站、百度、360以及腾讯都先后宣布将布局或内测小游戏平台。然而，就目前情况来看，休闲小游戏市场却隐患不断。
“‘合成大西瓜’越来越像一个广告位了。”作为这款游戏的重度用户，李彧常常“吃瓜”到凌晨三四点。这段时间他发现，“合成大西瓜”里面的广告越来越多，游戏完成后，会有“点击查看分数”的字样，点开后却是诱导玩家开通某平台会员业务的广告。回过头看，“合成大西瓜”表面上是一款游戏的出圈，背后则是一家广告公司的变现“套路”。
另外，在任何一个小游戏网站、微信小程序上搜索“大西瓜”，各式山寨版本的“合成大西瓜”已经层出不穷，如“和成大西瓜”“成大西瓜”“合个大西瓜”等。
根据广电总局发布的游戏版号新规中，H5小游戏也需要版号方可正式上线运营，但微伞游戏平台包括“合成大西瓜”在内的产品普遍没有游戏版号。实际上，整个2020年广电总局只颁发了1316个游戏版号，且比2019年少了16.2%。可见，休闲类的快餐游戏大多还处于未获得正规版号的灰色地带，无法受到版权法的保护。所以，即便有游戏直接盗用了“合成大西瓜”中的素材，维权同样困难重重。
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