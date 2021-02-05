潘福达

本报讯 （记者 潘福达）近日，中国银保监会、中国人民银行联合发布《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》，进一步简化已故存款人小额存款的提取手续，便利群众办理小额存款继承。

《通知》发布后，已故存款人的第一顺序继承人（配偶、子女、父母）、公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人，向银行业金融机构申请提取已故存款人账户内存款及该行发行的非存款类金融产品，余额合计在1万元以内（含1万元）的，无需提交继承公证书，持相关材料即可办理提取。同时考虑地区经济差异和银行业金融机构间差异，鼓励银行业金融机构在5万元以内上调免公证提取的账户限额。

《通知》将已故存款人小额存款提取流程由原先“继承公证+银行审核”简化为仅由银行进行审查，在控制风险的前提下，可以提高办事效率，节省公证费用支出，使群众获得实实在在的便利。

在申请过程中，申请人应当提交能够证明存款人死亡事实和亲属关系的材料，并作出承诺。银行应当对申请人提交的材料进行必要审查，在审查时应当尽到合理谨慎义务。申请人隐瞒真实情况，通过提交虚假材料、作出虚假承诺等方式冒领存款，涉嫌犯罪的，银行应将相关线索移交司法机关。《通知》还要求银行加强内控管理，妥善保管客户信息及交易资料，健全信息联网核查机制，提高审查能力。

《通知》关于账户限额和继承人范围的规定是出于哪些考虑？据介绍，为了在继承便利和保护存款安全之间寻求适当平衡，同时防范道德风险和欺诈行为，综合考虑我国居民收入水平、地区和城乡差异以及部分银行已有业务实践，《通知》将免公证提取已故存款人小额存款的账户限额定为1万元，并允许银行在1万元至5万元之间确定具体限额。账户余额合计不超过1万元的，第一顺序继承人和公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人可以免公证提取，同时规定中国银保监会商中国人民银行可以根据经济社会发展情况调整小额存款的金额标准。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)