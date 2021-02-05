赵姗

本报记者 赵姗

近日，中国轻工业联合会对外公布2020年我国轻工业经济运行数据，2020年，轻工业增加值同比下降0.8%，其中12月，轻工业增加值同比增长4.1%，月度增加值增速连续6个月保持正增长。轻工规上企业实现利润超1.3万亿元，同比增长3.6%。

接受中国经济时报记者采访的专家表示，展望“十四五”，在新发展格局下，“三品”专项行动、轻工业质量提升、“一带一路”建设、传统工艺振兴等国家战略的深入实施，将加快推动轻工业产业升级和消费升级。中国轻工业领域现代化经济体系正在培育壮大并呈现蓬勃的创新活力和生命力。

中国正迎来细分领域国货品牌崛起浪潮

轻工业关乎千家万户、关系百姓日常生活、关系改善人民生活品质，在“十四五”开局第一年、走向现代化美好生活的新起点，我国轻工业发展自然也迎来自己的“美好春天”。

“展望‘十四五’，在新发展格局下，‘三品’专项行动、轻工业质量提升、‘一带一路’建设、传统工艺振兴等国家战略的深入实施，将加快推动轻工业产业升级和消费升级。”工信部赛迪智库消费品工业研究所副主任徐阳阳对本报记者说。

徐阳阳认为，从产业端看，轻工业深化供给侧结构性改革、提高供给体系质量正在迎来历史性机遇，轻工业领域现代化经济体系正在培育壮大并呈现蓬勃的创新活力和生命力。从消费端看，伴随本土优质产业链、高效的媒介和渠道体系的崛起，中国正迎来细分领域国货品牌崛起的浪潮。

中共中央党校（国家行政学院）研究员胡敏对本报记者表示，因为轻工业有细分行业多、品种品类多、终端产品多、规模利润小等特点，随着技术进步、生活改善和业态变化，轻工业正处在快速转型升级之中，“十四五”时期将继续呈现这一发展态势，集中表现在创新发展、绿色发展、智慧发展和集群发展上。

加快轻工业“三品”专项行动

“可以说，轻工业的高质量发展，就体现在创新发展、绿色发展、智慧发展和集群发展上，这‘四个发展’是一体的、相互促进、共同发展的。”胡敏说。

胡敏表示，创新发展就是要不断增强产品技术含量，品种更加多元化、细分化，品质更加提升，品牌更加坚实；绿色发展体现在减少材料投入消耗，更加注重产成品使用的环保、废旧物的便捷处理和可循环利用上；智慧发展体现在轻工业产品使用的信息化、智能化、体验化、美观化、便捷化，面向多元化差异化需求，可开掘的领域最为广阔；集群发展主要体现在轻工业行业发展集聚上，加大同行业重组，形成规模化生产和企业集中度，做到上下游协同和横向协作，避免小而散、规模不经济问题。

徐阳阳建议，要加快轻工业“三品”专项行动。一是推动轻工产品提升品质，在轻工全行业推动国际标准采标计划，推动国内轻工业标准与国际标准对接。二是推动轻工业增加品种，在家居、皮革、钟表、文体、陶瓷、工艺美术等行业，推动开发一批技术含量高、设计精美、制作精细、性能优越的轻工产品。三是推动轻工品牌建设，通过自我培育与国际并购等多种举措，提高创新能力，提升品牌价值，突破高端市场，满足消费升级及人民美好生活的需要。

徐阳阳认为，轻工业高质量发展须稳定出口贸易，推动内外需协调发展。积极引导轻工企业利用云展会等新型展会平台，拓展新的市场和空间。通过提高出口退税率、加大企业出口创汇补贴额度等方式，加大出口支持力度。引导企业提高产品质量和技术含量，增强国际市场竞争力和占有率。着力开拓“一带一路”沿线市场，通过产能合作等方式加大与新兴市场的经济往来。以RCEP签署为契机，积极融入亚太地区产业链体系建设，加快“走出去”步伐。

“轻工业应坚持积极落实绿色发展理念，引导轻工企业推行绿色设计、开发绿色产品、建设绿色工厂、打造绿色供应链。努力推动轻工业实现绿色发展。”徐阳阳说。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)