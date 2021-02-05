同盾杨景香：信用卡行业要由规模扩张向精细化管理转变
2021年02月05日10:36 | 来源：人民网-财经频道
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央行近期出台的《关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》，取消信用卡透支利率上下限区间。新政之下，信用卡市场各方密切关注发展新动向。
央行数据显示，截至2020年三季度末，全国银行信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.66亿张。当前，银行应如何布局信用卡业务，同盾科技金融科技首席专家杨景香认为，宏观审慎的监管评估体系更加完善，对银行风险管理提出更高要求。
同时，杨景香表示，中国将继续扮演全球消费增长引擎。国内行之有效的公共卫生应对措施使消费者信心反弹，后疫情时代，国内宏观经济快速复苏，带动银行业基本面修复。
“消费的扩容和提质将是重要一环，而信用卡在消费经济的作用至关重要，也将帮助银行穿越周期走向繁荣”，杨景香说，“在央行信用卡新政之下，银行信用卡业务必须快速识别不断变化的客户偏好，并及时提升产品和业务流程的敏捷性，从粗放增长转向基于数据思维的精细管理。”
杨景香表示，要实现信用卡行业由规模扩张到精细化管理的转变，需要在以下四个方面发力：一是抓住线上经济红利，通过平台合作，场景化获客；二是警惕共债风险抬头，有效提高风控能力；三是以客户为中心，构建开放信用卡生态圈；四是加强贷中贷后管理，谨防存量客户风险上升。
“我们对信用卡未来的市场增长保持乐观，但信用卡的增量正在趋于饱和。这两个看似矛盾的观点真实反映了市场的现状”，杨景香认为，信用卡市场仍将画出一个长期增长的曲线。（牛广文）
(责编：栗翘楚、孙阳)
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