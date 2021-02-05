“看不尽山西好风光，品不够山西药茶香。”2021年2月1日起，山西药茶品牌在多个平台首次播出，吸引了观众眼球，聚焦了行业目光。

《茶经》中记载“茶之饮，发乎神农”。“神农尝百草，日遇七十二毒，得荼而解之”。古代又以“荼”代指茶，可见药茶同宗同根，相伴而生。山西制作药茶、饮用药茶的历史已延绵两千余年。

据了解，山西的自然条件孕育了连翘叶、沙棘叶、红枣叶、毛建草、蒲公英、桑叶等众多的药茶加工原料。山西药茶则具有清热去火、助眠安神、健胃消食等众多功能，成为独具山西原创特色品牌。

近年来，在相关部门的推动下，山西药茶作为山西省农产品精深加工十大产业集群发展的着力点和突破口，以科技创新为支撑，以质量标准为基础，以品牌推广为抓手，积极培育发展连翘叶茶、桑叶茶、红枣叶茶、毛建草茶、沙棘叶茶、槐米茶、黄芩叶茶、蒲公英茶等药茶产品，已初步形成了布局合理、重点突出的药茶产业发展格局。

据统计，2020年山西药茶产量和产值同比都实现了翻番的目标，全省药茶加工企业由原来的110多家增加到250多家，产品多达50多种500多款。越来越多的农民参与并受益于山西药茶产业发展，开启了“坚守茶道、守正创新”的崭新篇章。2020年3月20日，山西药茶省级区域公用品牌正式发布。（牛广文）

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