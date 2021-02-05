“原地过年”催生新风尚 快手电商拉动“年货经济”
春节将近，疫情防控成为重中之重。虽然受到疫情影响，却不减民众于年味的向往，对春节的热情，采购年货的方式更是从线下转为线上，形成采购与防疫两不误的新潮流。
近日，为满足民众年货采购需求，快手电商正式推出“上快手，逛大集”主题超级播年货专场，让消费者足不出户就能“品年俗”“买年货”。
2月3日晚，王耀庆和林更新携多品牌助阵领略西安风采。
2021年2月1日-2月22日，快手电商联动当地政府，举办“超级播年货专场”，重点展示各地的老字号品牌、特色商品以及文创产品，并邀请宋祖儿、华少、林更新、杨迪等明星参与，联手促进当地老字号品牌发展，助力打造城市文化新名片。
最终，2月3日西安场超级播年货专场累计观看人数超6000万，最高在线人数超250万，全场点赞数超4100万。2月1日南京场超级播年货专场累计观看人数超5000万，最高在线人数超过300万。
依托“短视频+直播” 形成新经济的发力点
2020年，突如其来的疫情导致线下商业延迟开工，实体经济发展被按下暂缓键。疫情重塑了消费者的习惯，“宅经济”蓬勃发展，使直播电商成为网络购物行业的一大热点。
据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，我国网络直播用户规模达6.17亿，其中，电商直播用户规模为3.88亿，较2020年3月增长1.23亿，占网民整体的39.2%。
疫情期间，各电商平台纷纷为网络直播作出相应调整。但作为线上线下融合的新业态，怎样有效化解疫情不利影响，有序推动复工复产，成为直播电商保证持续竞争力的关键。
值得注意的是，快手电商2020年前11个月GMV达3326亿，不断依靠技术研发，联手品牌开拓营销新角度，增强自我造血能力，逐渐进入推动传统企业、商家数字化转型的中坚力量的行列。
自疫情期间以来，快手电商利用“短视频+直播”形式，发挥内容优势，融合电商平台，推出系列“战‘疫’”主题活动，助力复工复产，日益成为地方政府与打造城市名片，提升城市知名度的重要载体，成为城市新经济发展的发力点。
相关业内人士表示，虽然外部竞争激烈，但直播电商是当前的主流发展趋势，快手具有较强的社交属性，用户粘性较高，也使得快手电商业务在行业占据领先优势。
展现内容优势 实现“有趣互动”新体验
近日，各方面纷纷发出呼吁：春节期间，需减少不必要的出行或聚会。在各地先后取消传统线下庙会、年集等春节活动后，消费者更多选择了线上置办年货。
传统电商虽然具有方便快捷、不受时空限制的优势，但却失去了实体购物的互动体验，相比较而言，新兴的直播电商在打破界限的同时，却没有减少消费者在购物中的真实感和可控性。
以快手电商为例，作为以短视频和直播为核心的头部直播电商平台，快手电商相比传统电商的特色与优势便是内容。借由短视频和直播，快手电商为用户提供了“边逛边买”的优质购物体验。
2月1日和2月3日，快手电商“上快手，逛大集”超级播年货专场已分别落地南京与西安，联手当地政府，明星宋祖儿与华少、林更新和王耀庆现身直播间，为用户带来多款当地特色商品与文创产品。
2月1日晚，华少、宋祖儿在南京做客直播间，现场一度乐翻天。
记者看到，用户既可以买到特色老字号商品，也可以看明星实时直播，参与红包雨、抽奖等多样互动玩法抢福利，在一场直播里达到多种有趣体验。以直播间红包雨为例，每场晚7、8、9点将准时发放红包雨，领取优惠券可直接在直播间消费，此外还有有锦鲤红包可兑换千足金条、金牛等。
据了解，在2月21日和2月22日，快手电商“上快手，逛大集”超级播年货专场还将迎来分别由杨迪、熊梓淇及快手知名主播带来的重庆场和哈尔滨场。届时将有重庆和哈尔滨多种老字号特色商品，以及百亿补贴、新客一元购、幸运助手抽奖等多项福利。
打造“信任”生态 助力老字号跨省过年
今年春节，为了响应国家“原地过年”的倡议，不少人的春节从归途变为坚守，选择成为一名“原年人”。虽然不能归乡，但他们对家乡年味的思念之情只增不减。
此前，快手电商于2021年1月4日-31日推出快手年货节活动，并在长春、济南、金华、合肥等城市举办了“快手年货市集”，售卖当地老字号商品与特色商品，反响热烈。
为缓解“原年人”的思乡之情，过一个充满年味儿的春节，快手电商超级播再次与各地老字号品牌、特色地方产品合作，联动各地政府，并邀请明星、快手头部主播、当地老字号店主共同出镜，讲述老字号品牌发展历程，传递品牌故事，焕发老字号新活力。
同时，通过直播连接全国各地用户，除了能让用户亲自体验当地特色外，还能了解产品的特色信息与具体细节，让用户可以安心购买，进而拉动当地“年货经济”，实现各地老字号特产“跨省”过年。
此外，超级播年货专场选择与地方政府，以及知名老字号品牌合作，既是对老字号品牌的加持助力，也为用户提供了更具信任感的下单选择，包括官方“百亿补贴品牌好货”、“新客一元购100天随心退”等政策，都是为降低用户的决策成本，让用户放心下单。
对此，快手电商营销中心负责人张一鹏曾表示，基于信任关系带来的商业基因是快手的最大优势。这种信任感也包括快手主播与粉丝之间本身的粉丝黏性与信任经济，这种“信任”正是快手电商为用户提供差异化购物体验的关键。（实习生黄多对本文亦有贡献）
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