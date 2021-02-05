经过5个月的试运行，2月5日，天津市交通运输委员会正式发布“天津出租”。

“天津出租”由天津市交通运输委员会和高德地图合作开发，是天津市的官方出行平台，也是天津市出租汽车“巡网融合”项目，希望以智慧码和网约化的方式，助推传统出租汽车行业转型升级，努力提升驾驶员收入和乘客用户体验。

试运营期间，已有近2万部巡游车加入“天津出租”，未来天津市3.2万部巡游车计划全部接入。市民可通过天津出租App、高德打车等多个平台，实现线上呼叫巡游车。

同时，巡游出租汽车内设置了智慧码，习惯扬招打车的市民，可以扫码，提前获知推荐路线和预估费用，行程可分享、可评价、可追溯，解决扬招打车痛点，提高乘客乘坐出租车的体验。

高德打车数据显示，“天津出租”试运营以来，司机师傅平均每日单量增加2-5单。“天津出租”帮助天津市整体打车应答率提升10%。既帮助乘客更快打到车，又帮助司机提升了收入。

依托“天津出租”，天津市交通运输委员会和高德打车还联合推出了切实解决老年人便利出行的措施，在医院、学校、地铁站、大型居民区等20余个公交站杆站亭设置了“一键叫车”的暖心车站，铺设“96880电召电话和扫码叫车”宣传海报。

老年人使用支付宝或微信扫码，进入高德打车小程序助老模式，不用输入出发点和目的地，即可呼叫天津出租。出发点自动推荐，目的地上车后与司机沟通，真正实现“一键叫车”。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)