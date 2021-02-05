原标题：快手上市 这六位用户来敲锣

2月5日，在快手总部的一间会议室里，备受关注的上市敲锣仪式在这里举行。

从成立到上市，快手用了10年时间，成长为日活超过3亿的短视频平台。十年间，快手秉持着的信念始终如一：对人的尊重，对劳动和创造的尊重。快手希望让有恒心者有恒产，有恒产者有恒心，打造一个最有温度最值得信任的社区。

过去的一年，快手产生了超过130亿条视频，成为这个社会发展、民众获得感提升的有力见证；有近9.6万亿分钟的消费时长，相当于1800万年的人类历史光影；有超过2000万人在平台上获得了收入，获益者涵盖从一线城市到偏远地区的个体、群体、行业、机构。

快手的成长仰赖于用户的成长。流行会变，需求会变，但快手为用户的初心，一直没变过。无论未来会走得多远，活跃的、充满创造力的用户是快手永恒的前进动力。是用户将他们真实的生活浓缩成一个又一个的精彩片段，构建了快手生态圈中的浩瀚宇宙。

因此，在上市现场，快手邀请了六位用户敲锣。他们是快手丰富温暖的社区生态的代表，也许你也曾刷到过他们的视频。

敲锣合照，从左到右依次为芈姐、老乔、迷藏卓玛、戴博士、陈逗逗、吴玉圣

迷藏卓玛：登上《时代周刊》的高原女孩(快手ID：mizang88)

格绒卓姆被更多人熟悉的名字是“迷藏卓玛”，这个23岁的藏族姑娘在快手上拥有206万粉丝，被老铁们称为“松茸西施”。

迷藏卓玛

迷藏卓玛的家位于四川甘孜藏族自治州稻城县赤土乡贡色村，因为住在偏远的高原，18岁之前她没有去过县城。农忙季节她收青稞、挖虫草、采松茸，农闲时去当地景区工作。

2017年，看到周围朋友都在玩快手，卓玛也凑热闹下载了。走红是一次偶然：父亲用手机拍摄了她采挖虫草的视频，山里没信号，她爬了1个小时到山顶，把视频发了出去。出乎意料地，这条视频有了几十万的播放量，上千条的评论和私信吓了她一跳。

除了挖虫草和松茸，卓玛也在视频里展示藏人的生活风貌，放牦牛、吃烤肉、打酥油茶、跳民族舞蹈。涨粉的同时生意也接踵而至，她和丈夫杜沫奎一起在老家成立合作社，帮其他村民外销山货，带领乡亲们共同致富。这让她成为快手“幸福乡村计划带头人”之一。2019年，卓玛与当地村民们成立的合作社在5个月的采摘季赚了300多万元，几百位村民从中受益。美国《时代》周刊在她的故事中观察到了中国最偏远地区的人们如何通过技术致富，只念过小学的她还受邀前往清华大学培训。

卓玛的故事并非孤例，据统计，从2019年6月22日到2020年6月22日，在快手获得收入的用户数为2570万，其中664万来自贫困地区。卓玛自己认为，通信基础设施的完善以及现代物流体系和技术对偏远地区的渗透，让她得以在快手上传视频，如果没有这些基础设施和互联网红利，“我们东西根本卖不到这个规模。”

接到来参加快手上市敲锣信息的时候，卓玛很是吃惊，她发来一段语音：“这个是真的吗，我可以敲锣？我真的有点不敢相信。”

戴伟：洋博士的中国科普之路(快手ID：ukdaiwei)

戴伟，顶着这个中文名字的其实是一位来自英国的牛津大学博士。他是北京化工大学特聘教授，英国皇家化学学会北京分会主席，曾获中国政府友谊奖、中国国际科学技术合作奖、中国国家外国专家局“功勋外教”奖，还拥有英国皇室授予的大英帝国官佐勋章。

戴博士

与此同时，他也经常用一口流利的中文，在快手直播间里科普化学的奥秘。2018年，在助手索乐乐的建议下，戴伟开通了“戴博士实验室”的快手账号，开始利用短视频进行科学的普及，单条视频最高播放量突破了一千万，收获超过891万的粉丝。

短视频是戴伟科普的一次尝试。24年前，戴伟(David G. Evans)来中国任教，先后在国内外化学刊物上发表200多篇学术论文。2011年起，他开始为中小学生做化学科普，常去民工子弟学校和偏远山区的学校，教孩子们做有趣的实验，普及化学知识。10年过去，他走过了中国的将近30个省。近年来他积极参与大型科普活动50余场次，向公众普及化学知识，传播科学思想，受益者达10万余人。

他利用短视频做科普的事迹，曾被央视和人民日报、新华社等官方媒体进行报道。戴伟认为，科普和科研一样重要，短视频帮助戴伟实现了他做科普的初衷——去到更多偏远的地方，让那里的人们也感受到化学的魅力。他在敲锣现场说：”我每年去了不少的学校、科技馆，见到了不少的孩子，但是中国这么大，孩子这么多，还是觉得效率太低了。快手给我们很多的机会，不管你在哪，只要有手机有网络，都能看到我们的化学实验。”

陈逗逗：快手上的00后顶流(快手ID：CDDhehehe)

陈逗逗原名陈晓敏，是一位来自安徽滁州的00后女孩。最擅长的是吉他弹唱，经常以黑框眼镜、扎双马尾、戴贝雷帽的形象示人。这位带着口音的可爱女孩在快手上拥有超过2000万粉丝。

陈逗逗

据陈逗逗说，2013年她就开始接触快手。最初，她和同龄人一样，把快手当成QQ空间和朋友圈，偶尔发发自拍，上传一些自弹自唱的小片段。渐渐地，甜美的外形和嗓音收获了一大批粉丝。之后她把自己的爱好变成事业，在快手上上传了200多个视频，唱歌时，她喜欢抖动眉毛，被老铁们称为“快手第一眉毛杀”。

成名虽早，陈逗逗却很谦逊，她将自己的姿态摆得低，提醒自己：“成名不是那么容易的，只有一小部分是自己的努力，很大一部分是运气，走到今天要感恩。“她还自嘲说，“如果不是因为拍视频做直播，我现在可能在街头发传单。”

快手为陈逗逗打开了新的世界，也让她离成为歌手的梦想更近了一步，喜欢音乐的她说，“2000万粉丝对我来说是个新的起点，今后我想认真唱歌，踏实对待这份工作。”

陕西老乔小乔父子档：人间烟火味 最抚凡人心(快手ID：Shanxilaoqiao)

老乔今年63岁，是个地道的陕西人，他和儿子小乔合作创建的账号“陕西老乔小乔父子档”在快手上发布了将近1500个美食视频，以北方家常菜尤其是陕西面食为主。老乔的视频接地气，操作性强，地域风格突出，收获了近600万粉丝。

老乔

其实，老乔并不是个专业的厨师，年轻时他插队下过乡，后来当过厂长、跑过业务。2000年，老乔下岗后在老家咸阳开了一家肉类熟食店，生意十分火爆。2016年，在儿子小乔的建议下，老乔成为了美食博主。老乔吃什么都配蒜，口头禅是：“撩咋咧，美的很！”在视频的最后，老乔会说“请大家参考”。

小乔掌镜，老乔掌勺，出品的短视频成为了快手老铁们的下饭神器，父子俩还成立了自己的品牌，专业生产陕西油泼辣子，每批辣子三四天就能卖完。老乔说：“我爱做咱陕西饭，我儿子把我做饭的教程和吃饭的视频传到了快手上，没想到还给我弄火了，这主要还是咱陕西美食美得很！要不哪有那么多人爱看我这老头子啊？”

老乔把走红的原因归功于陕西博大精深的饮食文化。网友却说，“乔大爷，您是陕西的美食名片。”老乔在陕西名声很大，出门常常有人和他打招呼，据说连五六岁的小朋友都认识他。更别提很多身在外地工作的陕西人，看老乔的视频，买老乔的产品，就是因为思念那份原汁原味的家乡味道。

芈姐：开工厂的带货小能手(快手ID：changjia001)

每晚7点，芈姐在直播间里准时开播。镜头前，她总呈现自己精力充沛的一面：一边活跃气氛，仔细介绍衣服的材质、款式，一边给屏幕前的老铁们看衣服的上身效果。每场直播持续超过5个小时，芈姐要卖50多款货，换三四十套衣服。

芈姐是一位主打女装带货的快手主播。区别于其他带货主播的是，芈姐拥有自主服装品牌芈蕊，还在广州开办了自己的服装厂，通过快手将货物源源不断地销往全国。

芈姐

在芈姐的丈夫，也是她的合伙人王陈看来，工厂和团队是为了老铁服务，粉丝需要什么衣服，设计师就根据他们喜欢的风格去设计、改良和生产。“这不是我的工厂，更像是老铁们的工厂”。掌握了货源，没有中间商赚差价，芈蕊服装定价在百元左右，具备价格优势。

尽管进入快手的时间并不长——2019年4月，芈姐团队吸收成功经验，入局快手，芈姐带货成绩卓著，被称为“直播黑马”。在直播之前，芈姐会仔细审版、比对产品，保证每件上播产品的品质。她对每件服装的细节都了如指掌，直播起来干货满满，圈粉无数，粉丝量如今已将近1000万。

随着粉丝量和销量不断提升，芈姐团队不断扩张，办公场地换了三四次。服装工厂的工人也扩充到了1000多名。在2020年6月广州首届直播节上，芈姐开播40分钟成交额破1000万元，全天成交额达8100万元。2020年，芈姐全年销售的订单总量超过3000万。

芈姐认为快手粉丝黏性很高，她形容和粉丝是“家人一般的关系”，因此复购率超过了90%，退货率只有3%~5%。此外，快手直播也省去了拍照和修图的麻烦，团队能够将更多精力放在货源、挑版、优化供应链和直播展示上。

回忆来到快手一年半的时间，芈姐觉得自己做了传统电商行业二十年的业绩：“我特别感谢快手，以后我会努力让自己成为一名值得快手骄傲的电商主播。”

侗家七仙女：“最火民族女团”(快手ID：langmannvshen)

侗家七仙女是一个展示侗寨美食、民俗、风光的账号，在快手上有超过一百万粉丝关注，这个账号由贵州黎平县盖宝村扶贫第一书记吴玉圣打造。

侗家七仙女

2018年2月14日，吴玉圣来到盖宝村，他发现这里和自己想象中的贫困村落不太一样。这里风光优美、物产丰富，因为过于封闭不为人知，才导致了经济落后，吴玉圣左思右想，决定利用短视频，在快手上宣传村子。

侗族传说中，天庭的七仙女下凡到侗乡洗澡，看到侗族人勤劳朴实，便将仙歌撒到侗乡。琵琶歌也由此流传至今。吴玉圣想到了这个传说，决定寻找凡间的“七仙女”作为视频主角，让她们充当形象大使，为快手“老铁们”介绍侗族的风土人情。他找到村里能歌善舞的七个女孩，组建了“侗族七仙女”。

民俗风情与当地特产很快为村子积累了人气。古朴的木制房屋，长着青苔的石板路，郁郁葱葱的竹林、树林和潺潺湲湲的溪流，是“侗族七仙女”视频作品中最常出现的景色，姑娘们就在片湖光山色中用短视频为大家记录下了侗族收稻子、打谷子的丰收景象和侗族姑娘碾棉花做嫁衣、挑选伴娘等浪漫的民族婚俗。

“侗族七仙女”日益扩大的影响力在宣传侗族文化的同时也为当地百姓的生活带来了切实的好处。村里种的大米、蔬菜成了香饽饽，家家户户常吃的腌制稻花鱼、腊肉、辣椒酱在网上供不应求，老人手工制作的侗族服饰、手工艺品也有很多网友高价求购。

创立快手账号以来，侗族七仙女在吴玉圣书记的带领下，通过直播+短视频的方式展现侗族村寨的日常生活，将具有地域特色的民族文化、特色服饰以及非物质文化遗产融入到风土人情和特色物产的视频中，推动当地经济发展。三年来，侗家七仙女参与公益直播800多场，带货超1.3亿元。

在现场，吴玉圣多次表达了感谢：“两年来在快手宣传侗寨的美景，带动了旅游发展，现在有很多年轻人回到家乡创业，我们村也通过快手增加了收入。”

锲而不舍，金石可镂。快手表示，十年是一个开始，是星星之火的一簇。相信真实的力量，会在人们心中激荡起涟漪；相信创作的力量，会让发出的声音经久不息；相信温暖的力量，会让隔阂、误解、猜忌消失无形。

(责编：许维娜、夏晓伦)