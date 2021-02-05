原标题：跨界集结国潮当红汽车 浦发信用卡惠民布局全链路汽车服务生态

中国车市正在呈现V型反弹，浦发信用卡抢在2021年新春佳节到来前已经全新启程，集结哈弗、WEY、一汽红旗、蔚来四大国产汽车领航品牌，打造“牛启新程汽车月”主题活动，让金融与汽车的跨界融合产生的“化学反应”，通过“畅享路途”的金融惠民新体验给汽车消费者带来更多的欢喜，助力车市持续回暖升温。

值得注意的是，这不是一次简单的行动，其背后是浦发信用卡坚持不懈深耕汽车分期业务，加快布局全链路汽车服务生态，系统地通过一站式多元汽车服务持续惠民，逐渐凸显自己与众不同的核心竞争力。

精挑细选国潮当红汽车开启“牛市”

在疫情的袭击下，中国汽车产业一度受到重创，但越是在逆境中越是能表现出强大的发展韧性和内生动力。2020年车市已收官，根据中国汽车工业协会公布的数据，我国2020年汽车销量达到2531.1万辆，取得好于预期的成绩，汽车产业成为稳内需的重要行业之一。

浦发信用卡敏锐地捕捉到消费者的需求，凭借金融惠民的本色以及用户思维底色，推出55购车节、购车三重礼等阶段性品牌活动，在去年汽车低迷时期精准地提振汽车消费，进一步了解消费者的购车诉求。由于洞察到持卡人在购车和用车层面的双重需求，浦发信用卡在跌宕起伏的汽车市场里能够踩准节拍，专业地提供惠民的产品和服务。

当前，汽车市场持续回暖，尤其是新春佳节前迎来汽车销售高峰期，消费者对自主品牌认可度也不断提高。不过，汽车产业结构性调整依然继续，自主品牌分化加剧，马太效应凸显，强者愈强。浦发信用卡经过充分的市场调查和资源整合，最终集结哈弗、WEY、一汽红旗、蔚来四大国潮汽车品牌，为持卡人度身推出“牛启新程汽车月”活动，让这些国潮当红汽车购买者在新的一年迎接更加幸福美好的车生活。

持卡人于合作经销门店购车，办理哈弗汽车分期可获享500元刷卡金奖励;办理WEY及一汽红旗汽车分期，可获享1000元刷卡金奖励。颇为亮眼的是，浦发信用卡专为办理蔚来汽车分期的持卡人提供三重好礼，涵盖1588元刷卡金、228元定向刷卡金，“小浦买卖车”平台办理叠加500元刷卡金，为持卡人提供品类多元的购车实惠。

一直以来，各大车企、4S店以及开展汽车金融业务的相关企业，也会在某个时间段推出优惠促销活动，但不少往往是“贴补”冷门车或库存车。浦发信用卡与此不同，深谙用户思维，用专业眼光在热门车里精挑细选，本次用心组成“当红不让”、“蔚来之志”、“全力以弗”以及“自成一派”，“四大门派”藏龙卧虎，形成好车、好礼和好服务的“三好”营销抓手。

目前，各大车企和车型2021年1月销量业绩陆续出炉，其中，长城哈弗H6以逾5万辆的销量依然稳坐SUV市场销量冠军，比第二名直接高出2万多辆；蔚来稳居造车新势力销量榜首，1月销量同比暴增超350%；红旗1月销量为3.25万辆，同比增长158%。这些自主品牌牛市开门红，在一定程度上佐证浦发信用卡眼光独到，加快促进浦发银行信用卡汽车分期业务发展。与此同时，浦发信用卡的惠民活动有助于这些自主品牌热销，形成互利共赢的良性循环局面。

以客户为中心构建全链路汽车服务生态

汽车行业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动力大。目前，汽车产业正处于百年一遇的变革期，加速朝电动化、智能化、网联化和共享化转型。

作为在汽车分期业务领域深耕已久的浦发信用卡，其竞争优势在于足够了解用户，围绕用户的需求，在用户运营、服务创新和价值创造上，以用户思维逐步构建全链路汽车服务生态。

选择优质车型是一个入口，在这次“牛启新程汽车月”主题活动中，除了重磅推出的四大国产汽车领航品牌，还有大众、斯柯达、别克、雪佛兰、凯迪拉克、领克等品牌车型可以分期享最低零费率优惠。此外，本次活动期间，通过活动页面等渠道展示的信息联系浦发银行各地区汽车分期业务联系人申请企业团购的企业，在其员工由浦发银行上门进行企业团购，申请办理浦发银行信用卡汽车分期业务并成功放款的，可获得500元刷卡金。

金融惠民，远远不止是一次有“保鲜期”的活动，而是随着购车环节延伸到消费者有车以后的生活。聚焦车主生活场景，浦发信用卡通过特色卡产品，持续输出权益范围广、优惠力度大、持续时间长的多元福利，全面提升持卡人用车体验。

通过车主卡办理浦发车类相关分期业务的持卡客户，免首年360元刚性年费(扣收后调账减免)，更有机会享车主卡“车主赠礼”“加油85折”“悦驾福利”“车主驾乘保障”等福利。而通过浦发银行分行PAD渠道申请信用卡经批核的持卡人，激活卡片后可享受以219元/年优惠价购买畅行中国卡权益一份，享受涵盖全国超3000个景区首次免票、最低9折充电桩服务等丰富好礼。此外，浦发信用卡持卡人通过“浦大喜奔APP”，可享受一键加油最高88元随机立减、优惠兑换百元中石化充值券、于权益平台随心购买汽车保养、洗车、驾乘保障等各类用车服务，还可以在多元商城上购买包括车载吸尘器、行车记录仪等各类车主相关商品。

打破金融与汽车之间的边界，让两大领域无缝隙对接，浦发信用卡围绕车主的生活和需求，打造全链路汽车服务生态，多维度融入用户的世界，让惠民的利好渗入用户车生活的方方面面，在开放式合作中无形提高浦发信用卡的产品附加值以及用户黏度，让车主加深对浦发信用卡的情感连接，实现美好的世界环环相扣。这种与时俱进、具有深度和广度的营销创新模式，为金融机构做出“行之有效”的良性示范。面对“十四五”规划元年以及复苏的车市，浦发信用卡通过打造全面差异化的服务内容和服务模式，携手用户一起创造和分享价值，共同探索车生活的各种可能性，发挥金融效能、提振实体经济的同时，也开拓出更广阔的天地。

(责编：许维娜、夏晓伦)