宿华、程一笑：坚持为用户和社会创造长期价值
中新网2月5日电 今日，随着6位快手用户在北京快手总部敲响开市锣，中国短视频第一股快手正式于香港联交所主板上市，股票代码为1024。
在北京敲锣现场，快手联合创始人、董事长兼CEO宿华，联合创始人、首席产品官程一笑都不约而同地提到，快手最在意的始终是人，是对人的尊重，对劳动和创造的尊重。快手将一如既往坚定地与用户站在一起。
宿华在致辞中表示，快手选择1024作为股票代码，是因为1024代表了科技的力量和先进的生产力。快手希望用科技的力量，让劳动和创造释放更大的能量，让价值创造者得到更好的回报。程一笑表示，展望未来，希望快手能够打造一个最有温度、最值得信任的社区。让快手的用户们，都能生活得再好一点。
据宿华介绍，今天快手邀请了6位来自世界各地的社区用户代表来敲钟，代表了快手数亿的创作者和用户，是用户一路陪伴着快手的成长，而快手，也一直坚定地和用户站在一起。
2011年，快手开启了短视频时代。通过十年的不懈努力，让视频的表达方式被更多的人接受和喜爱。这打破了文字表达的门槛，也打破了文化的界限，让更多的人有机会表达、有机会被看见。当无数的人和内容连接在一起之后，逐渐展现出多元而真实的社会，他们之间相互作用，构建起一个有很强生命力和演化能力的生态。在这个生态里，不断涌现出新的商业模式，重构商业系统和行业结构。快手直播业务、视频电商业务就是这样一点点长出来的。
在过去的一年，快手产生了超过130亿条视频，近9.6万亿分钟的消费时长，超过2000万人在平台上获得了收入，产生了超过3000亿的GMV。快手帮助了很多人在利用科技改善生活，也将会帮助更多人，在数字时代更好地生存和发展。
宿华和程一笑表示，在这一切的背后，是创业开始就确定的信念：对人的尊重，对劳动和创造的尊重。帮助人们发现所需，发挥所长，希望有恒心者有恒产，有恒产者有恒心，希望打造一个最有温度最值得信任的社区。今天的公开上市，对快手来说，是接受公众考验的新起点，更是迎接更多更大机遇和挑战的新起点。快手会继续砥砺前行，推动社会变得更好，个人变得更幸福。
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