报告显示AI计算市场比例逐年提高
2021年02月05日18:21 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京2月5日电 全球的数字化转型已进入倍增创新阶段，各个国家的数字经济占比持续提升，而计算力正是数字化技术持续发展的重要因素。2月4日，浪潮信息联合国际权威机构IDC发布《2020全球计算力指数评估报告》（以下简称《报告》），为全球数字经济带动经济发展和新基建提供参考意见。
报告显示，计算力与经济增长紧密相关，计算力指数平均每提高1个点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰。AI计算的占比正逐年提高，从选取的样本国家来看，AI计算占整体计算市场的比例从2015年的7%增加到了2019年的12%，预计到2024年将达到23%。其中，中国的拉动作用最为显著，2015-2019年，在样本国家的AI计算市场支出增长中，有接近50%来自中国。
据了解，《2020全球计算力指数评估报告》是浪潮信息携手IDC历时一年完成的研究成果，报告覆盖中国、美国、日本、德国、英国、法国、澳大利亚、巴西、俄罗斯和南非，从计算能力、计算效率、应用水平和基础设施支持四个维度对各国计算力水平进行全面评估，并得出十大洞察。
IDC中国助理副总裁周震刚表示：“计算力正在成为数字经济发展的核心驱动力。正值全球数字化转型进入倍增创新阶段，越早意识到计算力对经济的促进作用并布局算力基础设施，越能在未来发展中占据先机。”
浪潮信息副总裁张东表示：“未来几年新兴技术应用将成为算力提升最主要的驱动力，尤其是人工智能带动的AI算力需求。伴随数据的激增和算法的日益复杂，计算力将成为决定人工智能发展上限的重要因素。”
(责编：栗翘楚、孙阳)
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