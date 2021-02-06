本报记者 孔德晨

江苏思源赫兹互感器有限公司日前入选国家工业和信息化部公示的第二批专精特新“小巨人”企业名单。图为工人们在该企业生产线上忙碌。

徐 慧摄（人民视觉）

目前，河北省唐山市滦南县共有科技型中小企业392家，高新技术企业36家，成为引领县域经济增长的新引擎。图为工人在位于滦南县的唐山昊远包装有限公司生产线上工作。

张永新摄（人民视觉）

日前，财政部、工业和信息化部联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》，明确中央财政安排100亿元以上奖补资金，支持“专精特新”中小企业高质量发展。专家指出，《通知》的出台为推动中小企业高质量发展指明了方向、注入了动力。

重点支持1000余家“专精特新”中小企业

“专精特新”中小企业，是指具备专业化、精细化、特色化、新颖化四大优势的中小企业，是推动经济社会发展的重要力量。中央要求培育一批“专精特新”中小企业，目前省级层面已经培育了2万多家“专精特新”中小企业，工信部在此基础上筛选了两批次近2000家专精特新“小巨人”企业。

根据《通知》部署，2021-2025年，中央财政累计安排100亿元以上奖补资金，引导地方完善扶持政策和公共服务体系，分三批（每批不超过三年）重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展，促进这些企业发挥示范作用，并通过支持部分国家（或省级）中小企业公共服务示范平台强化服务水平，聚集资金、人才和技术等资源，带动1万家左右中小企业成长为国家级专精特新“小巨人”企业。

《通知》强调，通过中央财政资金引导，促进上下联动，将培优中小企业与做强产业相结合，加快培育一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，推动提升专精特新“小巨人”企业数量和质量，助力实体经济特别是制造业做实做强做优，提升产业链供应链稳定性和竞争力。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东指出，加快中小企业培优培强是促进企业为主体开展科技创新的重要抓手，对提升实体经济特别是制造业的竞争力具有重要作用，也是催生发展新动能的重要抓手，有助于提升产业链供应链的现代化水平和国际竞争力。

支持“小巨人”拥有自己的“瓷器活”

刘向东指出，当前中国中小企业创新能力偏弱，尚不能满足高质量发展的要求。“特别是很多中小企业处在产业链中低端，由于创新能力建设不足，被竞争替代的可能性较大，缺乏对供应链的塑造和掌控能力，在出现疫情等外部冲击时容易产生断链和被淘汰的风险，难以实现可控的高效发展。”

针对中小企业存在的短板，《通知》明确，支持重点“小巨人”企业推进以下工作：加大创新投入，加快技术成果产业化应用，推进工业“四基”领域或制造强国战略明确的十大重点产业领域“补短板”和“锻长板”；与行业龙头企业协同创新、产业链上下游协作配套，支撑产业链补链延链固链、提升产业链供应链稳定性和竞争力；促进数字化网络化智能化改造，业务系统向云端迁移，并通过工业设计促进提品质和创品牌。另外，支持企业加快上市步伐，加强国际合作等，进一步增强发展潜力和国际竞争能力。

“‘小巨人’企业的发展关键就是在特定领域‘锻长板’，即掌握一技之长，拥有自己独有的‘瓷器活’，在供应链竞争中塑造合作新优势。”刘向东认为，要提升自主可控的能力，在特定领域持续研发投入，不断向产业链前端迈进，研制出对产业链供应链具有关键作用的零部件或中间品，使其成为供应链竞争力塑造不可分割的组成部分。

四两拨千斤，引导更多资金投入

近日，普华永道发布“中国小巨人企业CEO2020”调研报告称，得益于中国领跑全球经济复苏的宏观环境，代表新经济发展的“小巨人”企业在抗疫期间更显韧性。报告显示，2020年“小巨人”企业总体呈现出稳定增长的态势，从营收增速来看，大部分受访企业十分乐观，预计2021年营收增速50%以上的受访企业比例高达74%，“小巨人”企业普遍对2021年充满信心。

去年以来，为助力中小企业渡过难关，国家层面出台了一系列政策：鼓励各银行机构加大对小微企业支持力度，确保2020年小微企业信贷余额不低于2019年同期余额；对有特殊困难不能按期缴纳税款的企业，由企业申请，依法办理延期缴纳税款，最长不超过3个月；对承租政府性资产中经营用房的中小企业和个体工商户，租金1个月全免、2个月减半……

“一连串帮扶政策彰显了国家对中小企业的重视和支持。预计在政策激励下，今年中小企业的创新发展将会更上一层楼。”刘向东指出，这100亿元是用来引导各省加大对“专精特新”中小企业支持，因此地方各级财政也会投入相应资金。“通过发挥中央财政资金‘四两拨千斤’的作用，引导中小企业加大研发创新，能有效补足经济发展中的短板，使‘小巨人’企业在提升产业链供应链现代化水平中扮演重要角色，加快推动产业链优化升级和供应链安全稳定。”刘向东说。

(责编：杨光宇)