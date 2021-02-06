财政部出台意见——
规范委托第三方机构参与预算绩效管理
2021年02月06日05:55 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京2月5日电 （记者汪文正）5日，财政部印发《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》，规范委托第三方机构参与预算绩效管理。
《指导意见》旨在通过明确范围、规范管理、有效引导、强化监督，合理界定委托方、第三方机构以及预算绩效管理对象等相关主体的责任关系，保障委托第三方机构参与预算绩效管理有序实施，严格第三方机构执业质量监督管理，促进第三方机构执业水平提升，推动预算绩效管理提质增效，更好发挥预算绩效管理在优化财政资源配置、提升政策效能中的积极作用。
《指导意见》明确，委托第三方机构参与预算绩效管理，必须明确委托方与第三方机构、相关预算绩效管理对象的权利和责任，严格执行利益冲突回避制度，确保委托主体与预算绩效管理对象相分离。合理确定委托第三方机构开展预算绩效管理工作范围，对自评等不宜委托第三方机构的工作实行负面清单管理。
(责编：杨光宇)
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