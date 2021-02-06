深交所主板和中小板将合并，会影响你的投资吗？
新华社北京2月5日电（记者刘慧、吴燕婷）证监会5日宣布，批准深圳证券交易所主板和中小板合并。深交所当日表示，经证监会批复，该所近日启动合并主板与中小板相关准备工作，并发布有关业务通知。
证监会市场部副主任皮六一介绍，合并主板与中小板的总体思路是“两个统一、四个不变”，即统一业务规则，统一运行监管模式，保持发行上市条件不变，投资者门槛不变，交易机制不变，证券代码及简称不变。
深交所新闻发言人表示，本次合并仅对部分业务规则、市场产品、技术系统、发行上市安排等进行适应性调整，总体上对市场运行和投资者交易的影响较小。
这项改革会给投资者带来哪些变化？本次合并仅变更原中小板公司证券类别，证券代码和证券简称保持不变，不会影响投资者交易方式和交易习惯。主板、中小板交易机制和投资者门槛一致，投资者群体总体无差异，且合并不涉及交易机制和投资者门槛的改变，不会对投资者交易行为产生实质影响。
对于本次合并对市场产品的影响，深交所表示，合并对固定收益类、期货期权类产品和深港通业务等基本没有影响，涉及中小板的相关指数须进行适应性调整。
具体看，本次合并仅须对相关指数全称、简称和选样空间描述作适当修订，即删除指数全称和简称中的“板”字，并作个别适应性调整，相关指数选样空间描述涉及的“中小板”变更为“原中小板”。
深交所新闻发言人说，上述指数调整安排不会对指数编制方法作实质性变更，不会导致跟踪相关指数的基金产品投资标的调整，有利于保持指数的稳定性和连续性，确保基金产品平稳运作。
为充分保障投资者知情权，深交所表示将通过官方微博微信、热线电话（400-808-9999）、邮件（cis@szse.cn）等方式，对投资者关心的问题进行答疑解惑，确保投资者充分了解两板合并事宜。
截至2021年1月底，深交所主板、中小板上市公司合计1468家，占A股上市公司总数的35%，总市值23.39万亿元，占全市场的29%。
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