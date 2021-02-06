国铁集团：中欧班列连续9个月单月开行超千列
2021年02月06日09:11 | 来源：人民网－人民日报
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据新华社北京2月5日电 （记者樊曦）记者5日从中国国家铁路集团有限公司获悉：1月份，中欧班列运营品质持续提升，全月开行1165列、运送货物10.9万标箱，开行列数和货物发送量同比分别增长66%、73%，连续9个月保持单月开行千列以上，为保障产业链供应链稳定、推动中欧贸易发展、促进国际抗疫合作提供了重要支撑。
国铁集团货运部负责人介绍，中欧班列具有稳定高效、覆盖范围广、全天候的独特优势，市场需求旺盛，已经成为连通欧亚大陆的主要桥梁和绿色通道。国铁集团将持续优化运输组织，发挥国内国际两个协调机制作用，持续提升中欧班列开行质量和效率，更好惠及沿线国家、企业和百姓，为服务构建新发展格局、推进“一带一路”建设贡献力量。
《 人民日报 》（ 2021年02月06日 03 版）
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)
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