购房者“变身”老板？经营贷从严防止资金违规流入楼市
新华社北京2月5日电 题：购房者“变身”老板？经营贷从严防止资金违规流入楼市
新华社记者张千千
近期一些大城市的房价上涨较快，经营性贷款违规进入楼市的苗头又现。为此，部分银行提高了经营贷的准入门槛，有的还上调了经营贷利率。这一措施能否堵住资金违规流入楼市的漏洞？
经营贷利率和房贷利率的“价格差”是导致经营贷违规流入楼市的主要原因。
个人经营贷款利率此前通常为4%左右。而房贷利率通常为5年期贷款市场报价利率（LPR）上浮几十到上百个基点，约为5%到6%。去年底，央行、银保监会出台银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度后，部分银行房贷额度紧张，房贷利率有所上浮。
于是，个别中介机构把房贷“包装”成经营贷，让客户实现低利率购房。具体形式通常为：先为客户注册或过户一家公司，并伪造经营流水，让客户“变身”经营者。然后找垫资公司为客户提供一笔过桥资金来全款买房。待房子过户到购房者名下后，再将房子作为抵押物，向银行申请经营贷来偿还过桥资金。
据了解，这一“灰色”产业链主要瞄准两类人群——一是为了节省月供成本，将现有房贷置换为较低成本的经营贷；二是为了直接低利率购买新房。
光大银行金融市场部分析师周茂华指出，经营贷产品的设计初衷是缓解小微企业融资难题。这些资金之所以会违规流入楼市，除利率较低外，也与经营贷金额较大、办理门槛相对不高、手续简便等原因有关。
“这些资金违规流入房地产市场，会导致居民、企业杠杆负债率上升，容易引发局部房地产市场过热，对楼市调控构成一定掣肘，干扰对楼市的稳定预期。”周茂华说，同时，部分中小银行对房地产资产过度依赖，容易引发资产负债结构失衡，削弱稳健经营基础。
银行提高经营贷准入门槛以应对违规行为
针对这一现象，上海银保监局1月29日发布通知，要求严格审核首付款资金来源和偿债能力，防止借款人通过消费类贷款、经营性贷款等渠道违规获取个人住房贷款首付款资金。北京银保监局1月30日也表示，将严查个人信贷资金违规流入房地产市场。
通知一出，多家银行已拿出解决方案——提高经营性贷款准入门槛，如申请贷款的企业或个体工商户应经营两年以上，用于抵押的房产已过户半年以上。同时，部分银行还适当上调了经营贷的利率。
“经营贷利率上调能够收窄与房地产市场利率差，有助于减少两个市场的套利空间，对于防范经营贷违规流入房地产市场有一定帮助。”周茂华说，此外，近期市场利率有所上行，银行负债成本上升，调升经营贷利率也属于正常市场行为。
“去年以来，为支持新冠肺炎疫情防控和复工复产，银行普遍下调经营性贷款利率，部分贷款利率偏低，适当上调也是回归正常水平。”招联金融首席研究员董希淼说。
同时，董希淼表示，经营性贷款对借款人资质、贷款用途有明确要求，提高经营贷门槛，其实是在严格落实贷款准入条件，有助于防范信贷资金违规流入楼市、股市。
各环节落实主体责任避免“误伤”小微企业
提高准入门槛、调升利率虽然是避免资金违规流入楼市的有效之举，但也有人认为，这一措施可能“误伤”一些真正需要申请经营性贷款的小微企业和个体工商户，给其带来财务成本压力。
一位银行业工作人员告诉记者，银行会对贷款投向有所监控，但贷款资金放出后一旦被多次转手，监控难度会大大增加，就可能出现“漏网之鱼”。
“个人消费贷、经营贷资金的具体流向和用途追踪难度大、成本高，反映出这些产品在服务实体经济过程中仍存在改进和创新空间。”周茂华说，这就需要平衡好银行经营、便利小微企业和防范潜在风险，对经营贷产品的额度、利率等进行动态调整。
董希淼建议，银行在严格准入门槛、加强贷款管理的同时，可将经营性贷款发放时限控制在5年以下，并要求借款人提供必要的用途证明。对30万元以上的贷款应更严格执行受托支付规定，将贷款资金支付到合同约定用途的借款人交易对象，减少被挪用的风险。
此外，专家认为，监管层和金融机构要形成合力，从经营贷的贷前审批到贷后管理各环节落实主体责任，提高违规成本，并引导金融机构改善内部考核机制，让经营贷回归产品设计初衷。在保证“房住不炒”的定位下，积极扶持小微企业健康发展。
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