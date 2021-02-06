新春将至，对于不少企业而言，这是生产任务最为繁忙的节点。以往，由于很多外出务工者返乡过年，不少企业用工压力凸显。如今，在国家“就地过年”倡导下，春节期间用工情况更为复杂。春节返乡人数比例历年高居全国前列的深圳市是如何面对这一难题的？近日，经济日报记者深入深圳用工一线调查发现，通过精准施策，功夫在平时，深圳充分激发市场活力，就业水平稳中有升。

又是一年新春佳节将至之时。对于不少企业而言，春节前是生产任务最为繁忙的节点，受新冠肺炎疫情影响，一些防疫物资出口企业尤为明显。与此同时，在今年“就地过年”倡导下，春节期间用工情况更为复杂。

深圳，作为一座年轻的移民城市，春节返乡人数比例历年高居全国前列。同时，深圳又是一座经济高速发展的城市，产业规模庞大，用工需求量也相应很大。经济日报记者近日深入深圳用工一线走访调查发现，为有效保障春节期间用工需求，深圳通过精准施策，功夫在平时，充分激发市场活力，成功实现就业水平稳中有升。

稳就业功夫在平时

每逢春节前，物流快递业的用工需求都会大幅上涨，用工紧缺问题最为明显。为此，记者专门前往顺丰速运有限公司深圳分公司探访。

“顺丰全年无休，今年春节依然不打烊。为全力保障节前用工，我们已提前1个月储备人员，多渠道开展招聘，预计春节前新增用工1770人，一线人员达1.7万多人。”顺丰速运有限公司深圳分公司招聘负责人蒋辉告诉记者，“在‘就地过年’倡导下，今年留深过年人数有所上升，用工情况有所好转，加之同城融合、丰巢柜等多种渠道，整体可满足节前用工需求，目前资源储备已到位。”此外，他们还将通过招聘流程简化、闲时用工、异业合作、校企合作等方式保障节后用工。

记者在调查中发现，今年深圳节前用工情况总体平稳。综合2020全年来看，面对新冠肺炎疫情防控形势，深圳市完善用工保障体制机制、优化人力资源保障服务、全面落实稳岗扩岗政策红利等，着力解决企业用工问题，2020年就业水平稳中有升。

“就业其实是个经济问题。”深圳市人力资源和社会保障局就业促进与失业保险处副处长张智荣告诉记者，“深圳市作为疫情暴发后广东省最先实现经济回暖的经济体，2020年上半年经济增速就已转正，就业规模也相应实现正增长。其中，2020年新增就业人数约17.3万人，超过预期的15万人，且劳动力市场供求结构相对正常。”

据张智荣分析，深圳劳动力市场就业特点鲜明，与本地产业结构息息相关。作为一个创新创业型城市，深圳二、三产比重、规模大，尤其是制造业、高新技术产业占比高，对就业市场起到了支撑性作用。

“我们通过抓住龙头企业，着力解决核心供应链企业用工问题。”张智荣说，疫情发生以来，深圳人社局通过成立核心供应链企业用工服务专项工作组、建立核心供应链企业实名制台账等多种方式精准施策，通过组织企业开展招聘会、组织技工院校学生赴缺工企业开展顶岗实习等，多措并举解决企业用工短缺问题。

龙岗区就是其中积极推动者。作为深圳产业大区，龙岗区制造业用人规模庞大。早在2020年3月，为帮助区内重点企业缓解用工紧缺问题，加快推进企业复工复产，龙岗区人力资源局就举办了历时18天的“春风行动”网络公益招聘会，期间网站访问量达5.5万人次，简历投递3000余份。“因疫情影响，在家里待了很长时间，希望早点找到工作。这次网络招聘会正好帮助了我，真是太感谢了！”当时，不少应聘成功的求职者在网络招聘大厅对客服人员表示感谢。

“2020年以来，我们通过搭建企业用工招工平台，在线上线下组织了多场招聘会，取得了良好成效。”深圳龙岗区人力资源局相关负责人告诉记者，他们还组织了“优才中国行”校园云招聘，帮助558家龙岗企业发布职位1743个，收到求职者简历1.2万余份；协调人力资源机构为3030家企业输送劳动力185091人。

“多年来，深圳持续推进产业转型升级，打造高质量发展高地。”张智荣表示，为让广大劳动者跟上产业发展步伐，深圳还通过大规模开展职业技能培训、加强人才培养载体建设、深化技能人才评价改革、举办职业技能大赛、强化高技能人才激励保障等多种手段，全力实施职业技能提升行动。

“护住”市场主体

要从根本上解决企业春节前“用工荒”问题，充分发挥市场的作用才是关键所在。统计数据显示，截止到2020年10月底，深圳市共有商事主体3511234户，同比增长9%。其中，深圳商事主体以企业为主，占商事主体总量的63%。张智荣告诉记者：“深圳的市场活跃度非常高，而企业招聘用工归根结底还是一种市场行为，只要企业活了，市场就稳住了，就业岗位自然就多了。对政府而言，更重要的是充分发挥市场的决定性作用，持续为企业减负，充分激发市场活力。”

其中，持续推进减税降费是提振市场信心、激发市场活力的重要手段。

深圳市乐斯餐饮管理有限公司是一家港式餐饮门店，在罗湖区有2家分店。临近春节，店里已开始着手准备年货与装饰。“2020年是比较艰难的一年，还好我们挺过来了，这多亏了免税政策，让我们全年免税10万多元。有了这些钱，我们就能为员工多提供些福利，相信2021年一定会更好。”该公司财务负责人高向斌对记者说。

燕罗永成蔬菜店是一家主营蔬菜、肉、蛋等食品的小店，主要向公司饭堂、餐厅提供销售配送服务，同时向市民开放零售。“我们店总共有3人，今年都不回老家过年，准备留下来多赚点钱。我会给每个人奖励1000元作为留深补贴，感谢他们过年期间帮忙。”店老板刘小成说，“国家政策真好！在疫情防控税收优惠政策出台后，2020年我们减免了约7万元税款，这让我更有底气给大家发红包了。”

此外，社保费用的减免与失业保险的返还，也在很大程度上缓解了企业成本负担。张智荣告诉记者：“2020年以来，深圳全面落实社保费减免、延缓与失业保险稳岗返还政策，在疫情发生后迅速出台配套政策文件，各部门联动多管齐下，并充分利用大数据等新技术确保政策精准送达。”

数据显示，目前深圳市参保企业超过80万家。2020年2月至12月，深圳实际减免企业社保费475.83亿元，为38.27万家单位办理延缴社保费，缓解企业现金流超92.36亿元；累计返还失业保险资金58.59亿元，惠及53.93万户次企业和1134万人次员工。

企业用心留人

走进深圳市宝安区志泫翰工业园，一辆辆货车正在排队等候，工作人员正紧锣密鼓地安排货物装运。这些即将装车运送的货品，均来自深圳市利航电子有限公司。该公司总经理吴传杭告诉记者，“我们生产的是LED背光源，可广泛使用在医疗行业、智能穿戴、平板电脑、家电等众多行业。因疫情在全球持续蔓延导致医疗和教育等产品需求上涨，近半年来，我们的订单大幅反弹，2020年全年公司销售额比上一年上涨了约六成。与此相应，我们对用工的需求也增加了”。

“前段时间，因为疫情发展的不确定性，公司内部确实出现了一定恐慌，有一部分人想提前走。”吴传杭坦言，“我们还是做了不少工作。现在，大部分人接受了留深过年的建议，确需返乡的员工比例在30%左右，与往年持平。同时，我们还在与园区食堂沟通，希望春节期间能够正常营业，以最大限度解决员工吃饭问题。”

“企业用工最关键的是诚信，能够规范运营管理、按时足额发放工资。此外，要能为员工提供足够的职业发展空间。”吴传杭表示，“公司还通过持续推进智能化转型升级，缓解用工压力。生产线经自动化改造后，过去一条线需要20个人，现在仅需四五个人。2020年在扩大生产时，政府给予了100多万元设备补贴，极大缓解了企业负担，让我们能够将更多资金用于员工福利。不仅如此，深圳市人社局2020年还为我们减免了1年的社保费用，组织200多名员工免费游览华侨城世界之窗，对企业发展提供了有力帮助。”

沈树伟是第一批进入利航电子工作的老员工。“我今年决定留在深圳过年。”他说，“我在这里工作了10多年，从一线工人一步步成长为销售总监。公司氛围很好，就像家一样，职业晋升通道也很顺畅，只要努力工作就有上升空间。希望疫情早点过去，大家生活早日恢复正常。”

记者在调查中发现，受疫情影响，深圳市企业春节期间的劳动力流动比往年有所缓解，大部分企业的缺工程度在可承受范围之内。但由于疫情带来的不确定性，员工年后返岗时间或将拉长。目前，深圳各企业通过发放福利补贴、举办各类员工关怀活动、加大招聘力度等举措，最大限度化解用工紧张。

“此心安处是吾乡。这个春节，我们一起过，年味只增不减！”欣旺达电子股份有限公司日前在给员工的一封家书中这样写道。该公司首席人力资源官李章溢告诉记者，“用工与订单波动情况密切相关。一般情况下，年底用工都会相对紧张些，但总体能保证生产顺利开展”。

“目前，公司有员工2万多名。为最大限度保障员工不流失，我们尤其鼓励一线工人留在深圳过年，并从2020年11月起，每月给员工发放补贴，最高累计达2800元。对于一线工人，放假期间除法定加班费外，我们每小时还会额外给予补贴。”李章溢说，“我们还发动内部员工招人，每招到一个人，便会给予一定金额的招聘奖励。同时，我们也在深圳市人社局帮助下，前往贵州、云南等地与当地劳动局直接对接，更为精准地开展一线工人招聘。”

“用情用心留人很重要。”李章溢表示，“在人力资源管理中，要把对基层员工的关爱上升到公司战略层面，不能把他们只当一个工具。为此，我们制定了详细的员工管理规范，以便让基层管理人员更为细致地开展工作；还会定期开展促进员工关系的团体辅导等活动，加强团队建设，以帮助大家更好地成长。”

“有些员工过年回不去了，家人会惦记。我们会给家属寄送一份大礼包，里面有坚果礼包、对联、口罩、感谢信等。春节期间，我们还会在保障疫情防控的前提下，线上线下安排各类活动，如小型文艺会演、团圆饭、发红包等，务必让大家留深过年安全、舒心、有年味。”李章溢告诉记者。（记者 杨阳腾）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)