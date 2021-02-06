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证监会批准深圳证券交易所主板与中小板合并

夏宾
2021年02月06日09:16 | 来源：中国新闻网
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　　中新社北京2月5日电 (记者 夏宾)中国证监会5日对外公布消息称，其正式批复深圳证券交易所(下称“深交所”)合并主板与中小板。

　　证监会相关负责人表示，合并深交所主板与中小板是全面深化资本市场改革的一项重要举措。作为中国多层次资本市场体系的重要组成部分，深交所主板和中小板在扩大直接融资、服务实体经济、支持中小企业发展等方面发挥了积极作用。

　　截至2021年1月底，深交所主板、中小板上市公司合计1468家，占A股上市公司总数的35%，总市值23.39万亿元人民币，占全市场的29%。同时，深交所主板和中小板在发展中也暴露出一些问题，如板块同质化、主板结构长期固化等。

　　“因此，合并深交所主板与中小板是坚持问题导向的改革之举，有利于优化深交所板块结构，形成主板与创业板各有侧重、相互补充的发展格局，更好满足不同发展阶段企业的融资需求，增强深交所的服务功能。”该负责人说。

　　他进一步强调，合并深交所主板与中小板的总体安排是“两个统一、四个不变”。“两个统一”是指统一主板与中小板的业务规则，统一运行监管模式。“四个不变”是指板块合并后发行上市条件不变，投资者门槛不变，交易机制不变，证券代码及简称不变。证监会将指导深交所整合主板与中小板制度规则，做好监管衔接，对发行上市、市场产品、指数名称等进行适应性调整，做好技术系统改造和测试，确保平稳落地。(完)

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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