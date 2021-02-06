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中消协呼吁对“消”字号 产品广告宣传彻底清理

王薇
2021年02月06日09:17 | 来源：北京青年报
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原标题：中消协呼吁对“消”字号 产品广告宣传彻底清理

　　中消协呼吁对“消”字号 产品广告宣传彻底清理

　　本报讯（记者 王薇）近期，一位家长购买“嗳婴树”品牌的“益芙灵多效特护抑菌霜”给宝宝使用后，引发“大头娃娃”事件，“消”字号产品乱象问题再次浮出水面。昨天，中国消费者协会发布消费警示，“消”字号产品乱象多，切勿当药用。中消协呼吁相关电商平台，对平台上销售的“消”字号产品广告宣传进行彻底清理，严禁使用引人误以为是药品或化妆品的宣传用语，严禁超出消毒功效的夸大宣传，一旦发现应当立刻下架，并列入信用“黑”名单。

　　中消协表示，虽然国家规定“消”字号产品不允许添加激素、抗生素、抗过敏药物等物质，但仍有许多企业为了凸显产品“效果”铤而走险，进行违法添加，无视消费者安全权。根据规定，“消”字号产品不得宣称对疾病的治疗效果，也不应使用令人误以为有治疗效果的名称等。但仍有一些经营者，为了推广和销售其产品而使用“治疗”“药膏”“医院同款”等字样，且这些“消”字号产品的名称大都为“某某霜”“某某膏”，很容易让消费者误认为是“药品”来选购和使用。

　　为此，中消协敦促“消”字号产品的经营者严格按照相关国家标准的技术要求和安全要求进行生产，不得违法添加，不得违规生产；在宣传销售环节，只能展示产品的真实功效，明示产品的批准文号，并与产品标签、说明书等内容一致，产品名称科学规范，不得作虚假或者引人误解的宣传，不得宣传治疗和护肤的效果。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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