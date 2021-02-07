新华社华盛顿2月5日电（记者高攀 胡友松）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃5日表示，随着中国经济增长更多转向由国内消费驱动，同时继续扩大开放，中国将为全球经济复苏注入更多增长动能。

格奥尔基耶娃当天在一场远程记者会上回答新华社记者提问时说，中国是2020年全球唯一实现正增长的主要经济体，IMF预计今年中国经济将增长8.1%，中国经济复苏正带来积极溢出效应，特别是对于那些与中国经贸联系密切的经济体。“这对中国有利，也对世界有利。”她说。

格奥尔基耶娃说，全球面临应对气候变化等巨大挑战，需要所有国家携手共同努力。她对中国提出力争在2060年前实现碳中和表示欢迎。

谈到全球经济，格奥尔基耶娃警告当前全球经济面临复苏分化的重大风险。她指出，尽管IMF预计今年全球经济将增长5.5%，但有150个经济体今年或将无法恢复到疫情前水平，发展中国家与发达国家之间的收入差距将进一步拉大。

格奥尔基耶娃呼吁各国全力应对全球经济复苏分化的风险。首先，要加快疫苗生产，完善疫苗分配，为发展中国家提供相应援助。第二，政策制定者应继续为经济复苏提供政策支持，特别是为受到疫情严重影响的脆弱群体提供支持。第三，要重振国际合作，落实二十国集团领导人峰会达成的“缓债倡议后续债务处理共同框架”，为最贫穷国家提供债务减免。（参与记者：熊茂伶、檀易晓）

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