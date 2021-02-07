煤电装机容量占比首次降至50%以下
“十三五”时期非化石能源装机容量占比提升10个百分点
2021年02月07日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月6日电 （记者冉永平、丁怡婷）记者从中国电力企业联合会获悉：截至2020年底，全国全口径发电装机容量22亿千瓦。其中，全口径煤电装机容量10.8亿千瓦，占总装机容量的比重为49.1%，首次降至50%以下。
“十三五”时期，全国全口径发电装机容量年均增长7.6%，其中非化石能源装机容量年均增长13.1%，占总装机容量比重提升10个百分点；煤电装机容量年均增速为3.7%，占总装机容量比重从2015年底的59%下降至2020年底的49.1%。2020年，新增并网风电、太阳能发电装机容量分别为7167万千瓦和4820万千瓦，新增并网风电装机规模创历史新高。
《 人民日报 》（ 2021年02月07日 01 版）
(责编：杨光宇)
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