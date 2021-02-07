税务总局要求
办税缴费场所应设人工现金收付通道
2021年02月07日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月6日电 （记者王观）为保障纳税人、缴费人使用现金的权益，国家税务总局近日发布了《关于税费征收过程中人民币现金收付有关事项的通知》，明确线下办税缴费服务场所（含办税服务厅、代办机构等）应设置人工现金收付通道，提供收取现金、找零服务。
通知要求，委托代征代收税费的，税务部门应当通过书面形式，明确要求受托方设置人工现金收付通道。各地税务机关在大力推进“非接触式”办税的同时，应当充分考虑不使用智能设备纳税人、缴费人的需要以及可能出现的突发情况，满足纳税人、缴费人以现金方式纳税缴费需求。
通知明确，各地税务机关社保（非税）、收入规划核算、纳税服务、征管科技等部门要加强协调、密切配合，确保人民币现金收付渠道畅通，保证现金税费收取后严格按照规范流程和时限办理缴库。
《 人民日报 》（ 2021年02月07日 02 版）
(责编：杨光宇)
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