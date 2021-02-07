数字经济时代，以人工智能、云计算、大数据为核心的智慧计算支撑着各行各业和社会的智慧化转型，各领域对计算力的需求与日俱增，“计算力就是生产力”已成为全球发展共识。

日前，浪潮信息联合全球知名科技市场研究机构国际数据公司（IDC）发布全球首个计算力指数的研究成果《2020全球计算力指数评估报告》，覆盖中国、美国、日本、德国、英国、法国、澳大利亚、巴西、俄罗斯和南非10个国家，从计算能力、计算效率、应用水平和基础设施支持4个维度对各国计算力水平进行全面评估。

IDC中国助理副总裁周震刚在报告发布仪式上说，全球的数字化转型已进入倍增创新阶段，各个国家的数字经济占比将持续提升，预计5年后会占到主要国家整个经济的50%以上，计算力正在成为数字经济发展的核心驱动力。报告显示，计算力与经济增长紧密相关，计算力指数平均每提高1个点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰。

计算力指数是评估计算力与经济、数字经济相互拉动，共同发展的指数。美国以75分位列国家计算力指数排名第1位，中国以66分排在第2位，日本、德国、英国分别为55分、52分和47分。

对比2015年的评估结果，计算力指数增长最快的3个国家分别是中国、法国和日本。中国在衡量计算力指数的4大维度上均有显著的提升，平均年增幅接近30%。

AI计算能力和科学计算能力反映一个国家最前沿的计算能力。样本国家AI计算占整体计算市场的比例从2015年的7%增加到了2019年的12%，预计到2024年将达到23%。值得注意的是，中国的拉动作用最为显著，2015-2019年，在样本国家的AI计算市场支出增长中，有接近50%来自中国，而人工智能计算在中国占整个算力的比例达到了14%。

报告分析，这说明中国在战略层面对人工智能的重视，以及企业希望以人工智能为发展契机提升核心竞争力的迫切愿望。随着数据的激增和算法的日益复杂，AI算力将变得至关重要，对各个国家人工智能产业的发展具有极大的推动作用。

中国与美国的差距则主要体现在计算效率和应用水平方面，但随着中国云计算市场的快速发展，以及人工智能、物联网等新兴技术在各个行业的加速渗透，近几年中国大部分指标的增速均高于美国，IDC预测，中美两国整体计算力指数的差距预计会在未来几年进一步缩小。

本次评估中，全球计算力水平前5名的行业分别是互联网、制造、金融、政府和电信。制造业是全球计算力投入最大的传统行业，“制造业升级，计算力先行”是制造企业转型升级的必经之路。而相比全球，中国作为计算力指数排名第2的国家，其制造业的计算力水平与欧美和日本相比仍有差距。

周震刚分析，在制造业中，德、法等国家对于计算能力的应用和需求的规模不如中国，但应用效率比中国高，中国制造企业的数字化进程相对较慢，仍有很多企业没有完全数字化。现阶段国内制造业对于计算能力的要求更多来自消费制造业，如家电联网、智能家居等产品，但很多种工业生产线对物联网等新技术和计算力的应用还不是很足。

“在中国买服务器的第二大行业不是制造业而是金融，第三是通信。因为中国的大银行、大运营商是集中采购，而制造业数量多、规模小而散，我们没有办法像西方国家那样，每个行业每个地区都很均衡，企业都有钱投资IT。”浪潮信息副总裁张东说。

专家表示，推动中国全社会数字化转型，必须考量到大量的中小企业、中小政府和老百姓，需要把算力作为社会基础设施，由政府主导推动社会数字化转型，从而使行业区域不均衡得到缓解。这就需要更多规模化、普惠型的公共IT基础设施的支持。

报告提出，政府出台的新基建战略也会对企业数字化转型发挥极大的推动作用。IDC预测，新基建直接带动的ICT商机将超过1万亿元。其中，2020年中国数据中心基建投资规模预计达到1500亿元。在数字化转型的趋势下，算力中心将作为国家基础设施，发挥重要作用、实现普惠价值。政府将进一步展现统筹管理的作用，集聚算力、数据和技术，为中小企业赋能。 （温竞华）

(责编：杨光宇)