北京发放5万份金额200元数字人民币红包
预约时间为2月7日0时至8日23:59:59 10日公布中签结果
2021年02月07日06:37 | 来源：北京青年报
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本报讯（记者 林艳）在北京冬奥会开幕倒计时一周年之际，北京正式启动“数字王府井，冰雪购物节”数字人民币试点活动，通过预约报名、抽签发放红包的方式，向中签人员发放5万份数字人民币红包，每份红包金额200元。
预约时间为2月7日0时至8日23:59:59。在京个人消费者(以手机系统GPS定位为准),可登录“魅力王府井”微信小程序查看活动详细介绍，使用京东App、京喜App活动预约平台登记申请报名。本次红包发放通过“摇号抽签”决定，非先到先得，无需争抢。
预约成功后，此次活动的5万个红包将通过“摇号抽签”方式一次性发放，并于2月10日21时公布中签结果。参与活动的用户将收到主办方推送的中签短信，也可在京东App、京喜App活动页面查询中签结果，仅中签人员可根据活动规则下载“数字人民币App”，并开立个人数字钱包后领取红包。该红包可于2月10日（腊月二十九）21时至17日（正月初六）24时内在王府井指定商户或京东App“数字王府井，冰雪购物节”专区消费使用，线下商户名单可至“魅力王府井”微信小程序活动平台查阅。
据悉，此次活动由北京市东城区人民政府主办，是数字人民币研发过程中的一次常规性测试，也是北京为促进国际消费中心城市建设、拉动内需、鼓励“就地过年”开展的创新实践。下一步，本市还将围绕2022年冬奥会稳步推进数字人民币更多试点应用。
(责编：杨光宇)
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