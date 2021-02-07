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工信部回应：打破对手机号码归属地限制

2021年02月07日06:41 | 来源：北京青年报
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近期有网民反映，不想放弃原来手机号码，但因号码归属地问题带来许多不便，建议出台政策方便用户更改手机号码归属地。对此工信部回应，年底前95%以上常用业务提供线上办理方式，将进一步评估用户跨域服务需求，调整固移融合等需求较强的业务规则，打破对号码归属地的限制。

网民小彭是江西赣州人，大学期间在山西就读，在山西办了手机卡，现在毕业回到江西，经常因手机号码归属地问题，给生活带来小麻烦，如：联系他人被误以为诈骗电话拒接、不少生活类APP平台限制手机归属地等。小彭表示，这个手机号已经用了四年，大学同学、老师及亲戚朋友都是用此号码联系，银行预留手机号、社交通讯账号等都绑定了此号码，如果直接注销重办手机号，也将会带来一系列不便。希望可以出台相关政策，让手机号归属地可改，或者有其他的解决方式。

对此，工信部表示，取消或更改手机号码归属地，一是将影响用户认知，增大电信诈骗风险；二是将对套餐和资费产生较大影响，加剧企业市场竞争，加剧数字鸿沟；三是将对企业运营管理体系产生较大影响，是个大规模改造工程，需投入大量人力、物力和时间。

如何解决手机号归属地带来的问题？工信部介绍，目前，我国已取消移动长途及漫游费，用户的通信资费和用户所处的地理位置（限国内）无关。各企业也在不断推进跨域业务服务，提供线上、线下多渠道办理方式，如异地销户、异地补卡服务等，很多优惠活动可以线上办理。根据行业建设要求，今年年底前95%以上常用业务应提供线上办理方式，亲情网等业务也取消了号码归属地的限制，可以实现跨域号码绑定，基本能满足跨域流动用户的业务办理需求。

下一步，工信部将进一步评估广大用户对跨域服务的需求，调整固移融合等需求较强的业务规则，打破对号码归属地的限制，继续推进线上办理业务种类，满足跨域流动用户业务办理需求，进一步评估取消或更改手机号码归属地限制的影响。

文/北京青年报记者 赵新培

(责编：杨光宇)

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