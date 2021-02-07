工信部回应：打破对手机号码归属地限制
近期有网民反映，不想放弃原来手机号码，但因号码归属地问题带来许多不便，建议出台政策方便用户更改手机号码归属地。对此工信部回应，年底前95%以上常用业务提供线上办理方式，将进一步评估用户跨域服务需求，调整固移融合等需求较强的业务规则，打破对号码归属地的限制。
网民小彭是江西赣州人，大学期间在山西就读，在山西办了手机卡，现在毕业回到江西，经常因手机号码归属地问题，给生活带来小麻烦，如：联系他人被误以为诈骗电话拒接、不少生活类APP平台限制手机归属地等。小彭表示，这个手机号已经用了四年，大学同学、老师及亲戚朋友都是用此号码联系，银行预留手机号、社交通讯账号等都绑定了此号码，如果直接注销重办手机号，也将会带来一系列不便。希望可以出台相关政策，让手机号归属地可改，或者有其他的解决方式。
对此，工信部表示，取消或更改手机号码归属地，一是将影响用户认知，增大电信诈骗风险；二是将对套餐和资费产生较大影响，加剧企业市场竞争，加剧数字鸿沟；三是将对企业运营管理体系产生较大影响，是个大规模改造工程，需投入大量人力、物力和时间。
如何解决手机号归属地带来的问题？工信部介绍，目前，我国已取消移动长途及漫游费，用户的通信资费和用户所处的地理位置（限国内）无关。各企业也在不断推进跨域业务服务，提供线上、线下多渠道办理方式，如异地销户、异地补卡服务等，很多优惠活动可以线上办理。根据行业建设要求，今年年底前95%以上常用业务应提供线上办理方式，亲情网等业务也取消了号码归属地的限制，可以实现跨域号码绑定，基本能满足跨域流动用户的业务办理需求。
下一步，工信部将进一步评估广大用户对跨域服务的需求，调整固移融合等需求较强的业务规则，打破对号码归属地的限制，继续推进线上办理业务种类，满足跨域流动用户业务办理需求，进一步评估取消或更改手机号码归属地限制的影响。
文/北京青年报记者 赵新培
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
- 人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
相关新闻
- 评论
- 关注