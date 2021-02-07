乐见更多企业提供“适老化”服务
交通运输部近日召开便利老年人日常交通出行工作经验交流视频会，组织典型城市和企业交流发言，以提升交通出行“适老化”服务水平，让老年人在“智能时代”潮流中有更多获得感、幸福感、安全感。这对于引导更多企业提供“适老化”服务，保障老年人日常出行需求，具有积极示范和带动意义。
随着新一轮科技革命和产业变革蓬勃推进，近年来以技术、理念、模式等创新为依托的新经济风起云涌。包括网约车、移动支付等一大批新业态和新供给，深刻改变着人们的生产生活方式。与此同时，也产生了新的问题。比如，在日常交通出行中，过去出租车招手即停，现在则要使用手机软件叫车。很多老年人因为没有，甚至不会使用智能手机，而常常打不到车，其出行便利性受到较大影响。
与年轻人相比，老年人接受新事物相对较慢，维持不变常常是大多数老年人共同心理和稳妥选择。在科技不断改变社会的今天，要让老年人享受科技带来的便利，就需要有关部门和地方政府在社会治理中，引导企业提供更多“适老化”服务。
据报道，为响应交通运输部号召，滴滴出行成立了“老年人打车”专项组，并先期投入3亿元资金预算，在原有关怀模式、代叫车、亲友代付等产品基础上，率先上线老人打车小程序“滴滴老年版”。同时，考虑到部分老年人没有智能手机，或不习惯使用手机叫车方式，还成立了老年人电话叫车小组，由平台为老年人提供电话叫车服务，未来将接入95128电话叫车热线，并为老年人提供优先派单服务。
需要指出的是，主动提供“适老化”服务，是企业社会责任的重要体现。任何企业存在于社会之中，都是社会的企业。一个企业之所以能受人尊敬，不完全在于其研发了多少先进的技术与产品，也不完全在于其为社会创造了多少物质财富，更重要的是其创造了多少精神财富，是否推动了社会更好地进步。
福特汽车董事长比尔·福特曾说：“我相信一个好公司和一个伟大的公司的区别在于：一个好的公司能为顾客提供优秀的产品和服务，而一个伟大的公司不仅能为顾客提供优秀的产品和服务，还竭尽全力使这个世界变得更加美好。”这很值得企业界深思。
当前，数字经济大潮澎湃，智能服务越来越丰富，在一部手机可以畅行天下、云逛商城的丰富场景中，老年人很容易遭遇“数字鸿沟”的尴尬。事实上，不只是交通出行领域，移动支付方面也存在类似的问题。为此，央行也在引导金融企业，聚焦老年人日常高频金融场景，打造线上线下一体化、贴合老年人需要的“适老化”金融服务。
截至2019年年底，我国60周岁及以上人口约2.54亿人，占总人口的18.1%。在我国将进入“中度老龄化”社会的背景下，如何让老年人能轻松搭上“数字快车”，满足老年人的生活需求，需要更多企业提供“适老化”服务，让这个世界变得更加美好。
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