一年排放二氧化碳10亿吨，供暖改造刻不容缓
冬季，北方地区采暖需求巨大。
在山东海阳丰源热力公司临港分公司的热电厂房中，往年马力全开的燃煤锅炉如今却变得“静悄悄”。“现在不烧煤了，改用核能供热。70万平方米、7000多户居民都能享受清洁热源，这些炉子统统可以退休了。”该厂负责人指着一旁表面漆黑的锅炉告诉记者。
海阳核能供热项目的投运，让核能供暖首次走进千家万户，每年供暖季可节约2.32万吨标煤，减排二氧化碳6万吨。该项目二期工程建设已于去年底启动，建成后可满足450万平方米供热需求，预计每个采暖季实现碳减排18万吨，届时“零碳”供暖模式将覆盖海阳全城区。
当前，在“碳达峰”“碳中和”战略的引领下，低碳转型已成为各行各业不可逆的大势，供热领域也不例外。但据记者了解，先行先试的海阳只是凤毛麟角，目前在我国北方地区，占比长期超过70%的燃煤仍是“雷打不动”的主力热源，由此导致的二氧化碳排放量惊人。由此观之，以煤为主的供热方式能否改变？民生与降碳需求如何兼顾？未来应该采取何种供热模式？……供暖行业正面临重重严峻考验。
统计数据显示，目前我国北方城镇、农村供热面积分别约为147亿、70亿平方米。
“北方城镇采暖热源，主要来自热电联产和各类燃煤、燃气锅炉生产的热力。换句话说，烧煤比重高达70%-80%，采暖消耗的一次能源依然以煤为主。”清华大学教授付林表示，这些方式虽然实现了燃煤的清洁高效利用，但不可避免会产生大量二氧化碳，居民采暖急需低碳转型、尽早碳达峰。
北方采暖碳排放究竟有多高？据清华大学建筑节能中心测算，2018年我国建筑运行碳排放在21亿吨左右，约占全社会排放总量的20%。其中，北方城镇供暖能耗为2.12亿吨标煤、碳排放量约为5.5亿吨。
一位来自国家住建系统的专家称，近年来我国每年都有大量建筑竣工，带动了新增供暖面积持续增长，碳排放量也随之增加。“近几年，每年新增的城镇集中供热面积均在3-5亿平方米，其中一半以上新增热源与煤相关。此外，人民生活水平的不断提高，使得南方供暖越来越受关注。有研究显示，到2030年，我国南方地区分户、区域供暖用户数量分别有望达到6500万户、3200万户左右，碳排放潜力分别在2500万吨、4500万吨以上。可以说，在建筑运行领域，供暖行业碳减排的增长空间最大，减排形势也最急迫。”
除了城镇，农村碳减排也不容忽视。据生态环境部环境规划院统计，2016-2019年，京津冀及周边“2+26”城市累计实现清洁取暖1500万户，减少煤炭消费2505万吨，仅此区域就净减少二氧化碳排放1749万吨。“根据《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》，截至2016年底，采暖消耗散烧煤约2亿吨标煤，主要分布在北方农村。若按规划实现全面替代，对减排是一大利好。”上述专家称。
以煤为主的结构，让供暖行业碳减排势在必行。但记者发现，其受重视程度、实际进展与减排诉求极不匹配。
“暂未考虑碳减排计划，地方政府也没有给我们下达相关要求”“目前已淘汰燃煤锅炉，使用工业余热作为热源。但主要不是出于减排目的，而是因为供热有缺口，买热成本又过高，我们才另寻出路”“碳减排很重要，但究竟怎么做、要花多少钱，现在还是一头雾水”……这是记者日前在随机采访河南、山东等地供热企业时听到的答案。与电力、石化等企业争相“表态”全力减排相比，供暖行业的动作明显慢了。
令人忧心的是，上述专家坦言：“住建部正在积极制定碳达峰规划。但据我了解，更多注意力放在了建筑节能标准、房屋保温改造等方面，供暖碳排放及结构调整等问题很少涉及。而且，供暖归口于城建司，其更关注安全保障等工作，减碳却被放在另一部门，管理交叉也导致这项工作未能引起足够重视。至少目前，供暖行业的碳排放底数是多少、如何设定峰值、哪些热源可以大规模替代燃煤等关键问题，官方暂未给出系统全面的分析和答案，大范围减排的方向、路线不明。”
丹佛斯中国区副总裁、气候方案事业部负责人施俊也称，供暖覆盖热源、热网及用户多方，其碳减排工作同样是一项系统工程，涉及供热链条上的每一个机构、企业，甚至个人。既需要从顶层设计入手，将其纳入国家大能源体系进行考量，也需要对现有供热链条实施升级改造，因地制宜寻找绿色、经济的热源，还要兼顾用户端，培养节能意识。“比如，供热系统若能像用水、用电一样按量收费，全面普及热计量，那么仅此一项措施即可带动北方建筑能耗降低30%左右。但目前，自上而下的碳减排行动方案依然缺位。此外，供热行业长期享受补贴，一定程度上也会限制企业的转型动力。”
山东省热电设计院院长刘博表示，供暖是民生刚需，这一特殊性也增加了碳减排难度。“以山东为例，其燃煤热电机组的装机规模、供热量全国第一。全省330家燃煤热电企业，约9成机组同时承担居民采暖和工业供热，且多地市集中供暖需求仍在大幅增长。如何在降碳的同时保障民生是现实问题，行业因此比较慎重。”
刘博认为，以煤为主的热源结构短期难以改变，对企业而言，提质增效是最直接的减排方式。“在山东一地，如果通过增加供热能力、技术改造和管理提升等手段，将热电机组年均供电煤耗指标降至305g/kWh，那么全省年可减少煤炭消费750万吨，对应碳减排量2000多万吨。”
“从长远来看，供热行业碳减排是一项革命性工程，并非三五年就能完工，一动就是大动，也不像工业企业技改升级那么容易。由于涉及民生问题，改造成本大，后期再想返工更加费劲，当务之急是找到真正绿色、稳妥的替代方案，再进行热源改造。”上述专家称。
在付林看来，北方城市拥有大量成熟的热网，这一宝贵财富恰恰是改造基础所在。“过去为实现燃煤集中供热才配备热网，未来不烧煤，还要不要网？从经济性、舒适性来看，集中供热仍是理想选择，可充分利用现有热网，发展低碳、零碳的集中供热模式。”
付林提出，北方地区现存大量燃煤、燃气电厂及工业企业，由此排放的大量余热，可作为替代燃煤的首选热源。“建筑供暖要求室温保持在20摄氏度左右，理论上讲，只要能在20摄氏度下释放热量的热源，均可作为采暖热源。燃煤锅炉等方式反倒把高品位能源转换为低品位热源，浪费严重。把原先白白排掉的余热资源利用起来，体量大、成本低且相对集中，在有效替代燃煤的同时也不会新增碳排放。若能大面积推广，供暖行业有望在2050年前实现碳中和。”
中国工程院院士江亿进一步称，出于满足调峰需要、弥补水电枯水期出力不足等因素，未来北方仍需3-5亿千瓦燃煤、燃气电厂，其中3亿千瓦体量即可排放余热4.5亿千瓦。部分工业企业生产过程排放的1-2亿千瓦左右余热，大部分也集中在北方。此外，我国还将建设一部分核电作为零碳基础电源，其中50%以上位于北方区域。“除北京外，其他北方城市均可在周围100公里半径内找到适合的余热热源，通过长输供热、跨区域联网、多热源联合等方式实现供热。上述方式加起来，其中75%的余热资源合计达到6亿千瓦，可为170亿平方米建筑提供基础热源。未来北方城镇供暖面积预计约为200亿平米，剩余部分可由高效热泵承担。”
江亿还称，我国农村地区生物质资源丰富，折合8-10亿吨标煤。“生物质是目前唯一的零碳化石能源。包括采暖在内，农村所用燃料折合约3亿吨标煤/年，未来需求不超过4亿吨标煤。由于加工不力、低效使用，这些资源远未得到充分利用，替代散煤效果可期。”
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