探索星辰宇宙，建设国之重器，他们在群山深处追梦——
守护“天眼”的年轻人（青春派·青春奋进新时代（29））
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图①：雷政（左）在查看促动器。
在正式运行一周年之际，中国500米口径球面射电望远镜（FAST）捷报频传：基于FAST数据发表的高水平论文达到40余篇，快速射电暴成果入选《自然》杂志公布的2020年十大科学发现，发现的脉冲星总量突破240颗……
被誉为“中国天眼”的FAST，坐落于贵州省平塘县克度镇大窝凼。这里群山环绕，人烟稀少，方圆5公里为“静默区”，进趟城要两个小时车程。尽管条件如此艰苦，仍有一群年轻的“探天者”在这里默默坚守。他们平均年龄34岁，整个观测基地100多人中，35岁以下占77%。
建好之后更要用好，守护“天眼”，这群年轻人担子不轻。他们是如何让凝聚无数人心血的国之重器稳定可靠运转的？一起来听听他们的故事。
数据中心运维工程师黄梦林：
“在大山里探索宇宙星辰，想想也挺浪漫”
2011年，即将从贵州大学毕业的黄梦林，面临一个抉择。此前围绕部分专业，中国科学院国家天文台跟贵州大学、贵州师范大学等高校签订联合培养协议，为守护FAST提前布局，计算机专业的黄梦林恰好符合要求。
“听过FAST没？”
“那是做什么的？”
“国家天文台在贵州建设的射电天文望远镜！”
虽然听起来有点陌生，但计划读研的她还是被吸引了，“‘天文台’这3个字，听起来就很让人心动。”黄梦林果断报了名。同年9月，她顺利赴京深造。
学习期间，黄梦林也去过观测基地。“那时候还在开挖，只能看到大概的雏形，晚上睡在临时搭的板房里。”黄梦林说，因为路况差，稍长一点的挂车，开到基地都费劲。
2014年7月毕业后，黄梦林留在FAST工作，承担FAST数据中心相关工作。从申请到招标，从建设到维护，处处有她的身影。读取、处理、传输、维护，虽然几乎每天泡在数据里，但黄梦林干得很起劲，并不觉得枯燥无聊，“这些数据，可能隐藏着某种未知答案。在大山里探索宇宙星辰，想想也挺浪漫。”
每次观测，她都要时刻注意维护数据中心正常运转，保障数据安全，“一不能断电，二要确保网络畅通，三要提前申请扩充存储空间，这关系到FAST能否持续正常观测。”观测时，如果发生反射面不动、馈源舱不稳等情况，导致观测数据有误，她要负责将其从整个数据流中剔除。“数据就是宝贝，事关后续研究，跟它们打交道，不能有一丝一毫大意。”黄梦林说。
每次观测结束，一直等到数据传回，项目负责人确定没有问题，黄梦林悬着的心才放下来。“用户是否满意、观测是否顺利、数据传输是否及时，都必须全力以赴。”黄梦林说，一次次的完美配合，让她感到与同事们之间的凝聚力更强了。在相对封闭的大窝凼里长期坚守，黄梦林一点不觉得苦，反而觉得是种相互成全。
每次在电视上看到FAST，远在安徽老家的父母都特别自豪。“打电话时，能从声音里听出来。”黄梦林说，“家人的支持，也是我做好工作的动力。”
2018年，黄梦林在这里找到了自己的幸福，爱人是朝夕相处的同事。“这里有喜欢的工作、和谐的氛围和喜欢的人，我从来没有想过要离开。”黄梦林说，“只要FAST出成果，就有我们一份功劳，我们无论如何也要把它照顾好！”
促动器运维工程师雷政：
“与FAST一起成长，我感到很充实”
FAST的索网由多少根主索组成？6670根。
索网上铺设了多少块反射面单元？4450块。
如果将FAST比作眼睛，它是如何实现灵敏转动，精准接收电磁波的呢？“通过控制促动器来牵引索网变形，改变反射面单元形成抛物面来完成。”FAST促动器运维工程师雷政的回答，专业中透着自信。FAST有2225个促动器，其技术指标和性能，雷政早已了然于胸。
2010年，雷政本科毕业，进入一家不错的企业工作，一年半时间就当上了公司的车间工艺室主任。大家都觉得他前途一片大好，然而雷政却另有一番打算——去FAST项目工作，做更有意义的事。“虽然报名的时候FAST正在建，但一听到介绍里的‘中科院’‘大科学工程’‘世界第一’等这些关键词，还是很心潮澎湃。”
雷政学机械电子工程出身，与FAST反射面系统建设需求专业对口。当成为FAST团队的一员时，他坚信自己走对了路：“刚来这里就参与望远镜主动反射面系统相关工程的现场施工跟踪，参与圈梁、索网、反射面板等的建设，真是让我开了眼。”
成长的路，与FAST同步。FAST从设计到施工，在开足马力建设的同时，雷政也抓住机会继续深造。“我也想像这里的前辈那样，成为一流行业人才，为FAST做更多贡献。”
2016年9月，FAST项目主体工程建设完工，同年雷政成功考取了中科院研究生，前往北京学习。2017年7月，他回到FAST现场参与望远镜调试，重点参与促动器的运行与维护。
促动器是望远镜中运动频率较高的设备，随着运行时间的增加，性能会逐渐下降。若不做好维护与升级工作，最终将会降低望远镜观测的灵敏度，就如同眼睛无法聚焦看清事物一样。
“有的促动器在悬崖边上，维护时只能趴在地上，伸出一只手拧螺栓，维护一台促动器少则两个多小时，多则一上午时间都不够。”雷政说，由于抢修时会用到电子设备，为减少电子设备对观测的干扰，大家只能与时间赛跑。
如今，在同事们的共同努力下，新的促动器陆续研制成功。“第二代样机已超过500天没发生故障，目前已投入使用670台，第三代正在厂内进行测试。”雷政说，作为国家重大科技基础设施，FAST的许多工作是开创性的，迈出的每一步都是一种探索，需要足够的勇气和坚持不懈的努力，“与FAST一起成长，我感到很充实！这种工作状态正是我想要的。”
测控工程师孙纯：
“这里就是我的家”
在大窝凼，从FAST的图纸设计到建成使用，许多年轻人一直参与其中，对FAST有着很深的感情。FAST测控工程师孙纯就是其中之一。
2012年毕业后，孙纯开始参与FAST建设，负责反射面综合布线设计，在洼地敷设电缆及光缆。“它们的作用是给望远镜各控制节点提供电能及传输控制信号，是望远镜的‘血管系统’。”孙纯介绍。
2014年3月，工程施工时，孙纯赶赴观测基地，开始长期的驻场工作，基地当时长期驻场的工程师中，只有她一位女性。“那时这里还没通高速，早上从贵阳出发，下午才到，全是弯曲的山路。”孙纯说，她在这里住了两年半的板房，直到FAST竣工。
“望远镜有多大，敷设的线缆网络就有多大！”孙纯说，这些线路一般都要埋在地下，遇到坚硬的岩石，只好费些功夫，架桥走明线。当时孙纯每天都要漫山遍野地奔跑在各施工现场检查电缆、光缆敷设情况，“每天戴着安全帽在山里走，经常浑身湿透。”
严格施工，带来超预期目标。自2020年1月验收以来，FAST观测服务超5200个机时，超过预期设计目标近2倍。
FAST建成后，因工作需要，孙纯变动过几次工作岗位，做过望远镜总控硬件维护、总控软件调试、天文观测及安排观测计划等，无论在哪个岗位，她都任劳任怨，“我就把自己当块砖，哪里需要哪里搬。”
2015年，孙纯在FAST工程现场遇到人生伴侣，两年后有了宝宝。单位考虑到她要照顾家庭，便把她调动到不需要值夜班的观测计划相关岗位，为申请观测项目提供申请、评审、时间安排等服务。孙纯依旧把工作做到细致入微。“安排好观测计划，让望远镜合理高效工作，不浪费时间，才能更好地为科研服务。”孙纯说。
从施工到运维，在FAST身上，孙纯倾注了很多感情，遇到再大困难，也从未想过离开。“这儿就是我的家，如果离开这里，就像离开自己的孩子不管，那怎么行！”孙纯说，“作为土生土长的贵州人，我也希望凭自身努力，为家乡和国家的科技发展贡献一份力量。”
电气组工程师唐佳佳：
“想成为南仁东老师那样的人，为国家做点贡献”
几年的尝试与磨合，FAST观测基地的工作队伍愈发稳定。近年来，越来越多90后加入其中。唐佳佳就是其中之一。他进过外企，干过养殖，最终还是选择来到这里。他说，自己是受南仁东教授影响。
“记得是2018年，电视里在播南老师的事迹，没想到看着看着，眼泪就唰唰流下来了。”唐佳佳说，自此以后自己就迷上了“天眼”，“想成为南仁东老师那样的人，为国家做点贡献。”
2019年2月，唐佳佳如愿以偿，来到基地，负责供电保障工作。2019年9月以前，基地观测用的是单路35千伏线路，又叫克射线。考虑到望远镜的正常运转，当地决定再增设一条10千伏的使用线路，即塘射线，作为备用电源，以应对突发情况。
两股线要并网，只能赶在断电时施工。为尽可能加快施工进度，抢回观测时间，唐佳佳和同事们与当地供电局的职工加班加点赶工。“早上6点多开工，有时要一直工作到凌晨两三点，吃饭直接在施工现场解决。”最终，从设置参数到调试验收，短短5天，观测基地的任务全部完成。
喜欢琢磨的唐佳佳，从不让自己闲着。调试阶段时遇到极端天气，许多设备极易跳闸，只能到设备所在地人工检修，一趟下来得花两个多小时，非常影响正常观测。经过一番研究，唐佳佳和同事们将设备改造成延时脱扣跳闸，既减少跳闸次数，安全性又未下降，还保障了观测时间。
工作之余，唐佳佳和同事们一起打打球、散散步、听听相声，偶尔到20多公里外的镇上聚聚餐，日子过得平凡但有滋有味。在大山里待了快两年，唐佳佳一点不觉得闷：“这里的工作氛围非常好，认识这些同事是我的幸运。”他特别喜欢吃香蕉，有的同事就特意从餐厅带两根，一根自己吃，一根留给他，这让唐佳佳感到很幸福。
为基地新建的数据中心保障电力、协助同事们安装调试振动检测装置……眼下，唐佳佳的工作日程仍然安排得满满当当。“只有不断摸索，不断尝试新东西，才能一直保持新鲜感，不断学到新内容。”他说。
今年4月1日起，FAST将对全球开放。其超高的灵敏度，势必将拓展人类的宇宙视野，帮助人们探索全新的未知世界。
《 人民日报 》（ 2021年02月07日 05 版）
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