新年音乐会开启银联惠民活动 置办年货将享受立减等多重优惠
2021年02月07日14:55 | 来源：人民网-财经频道
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2月5日，中国银联携手上海交响乐团举办“云闪付之夜”2021新春音乐会，并邀请医护人员、外卖小哥、客服接线员，收银员等春节期间为保障市民生活，奋战在一线的工作者共赏盛会。
为响应国家“就地过年”的倡议，进一步回馈社会，2月8日起，银联还将携手产业各方，启动大型惠民活动“陪你过大年”，为广大消费者置办年货提供优惠。
据了解，银联联合工行、农行、中行、建行、交行、邮储、招行等银行共同出资让利。消费者在沃尔玛、永辉、家乐福、世纪联华、联华、物美等超市，全家、罗森等便利店，置办年货时使用云闪付APP、上述银行APP即可享受立减等多重优惠。此外，消费者使用云闪付APP，在肯德基、必胜客、COSTA（北区）、莉莲蛋挞、太平洋咖啡消费时，可领取新春餐饮消费券，享受满减等优惠；在云闪付APP购买“云影票”，还可享受观影优惠。除内地商户外，在多家海淘商户可享受9折立减优惠。在澳门，银联持卡人可享受行前酒店预订、澳门入关指引及超百家优质商户优惠，更有跨境返现卡优惠叠加活动。（牛广文）
(责编：栗翘楚、孙阳)
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