人民网北京2月7日电 （记者杜燕飞）2月6日，国家发展改革委党组成员，国家粮食和物资储备局党组书记、局长张务锋带队，对北京市春节粮油市场供应工作进行检查调研。北京市副市长杨晋柏陪同，国家粮食和物资储备局党组成员、副局长卢景波参加。

张务锋一行到北京市西城区沃尔玛超市，现场查看米面油供应情况，同超市负责同志交谈，了解米面油货源保障、销售价格等情况，并对确保春节期间粮油市场供应提出明确要求。

张务锋表示，前期，国家粮食和物资储备局召开视频会议，对做好春节及“两会”期间粮油市场保供稳市工作进行全面安排。要采取针对性和操作性强的措施，抓好粮源筹措，协调好加工、储运、配送、供应等重点环节，确保成品粮油不脱销、不断档；要充分发挥“粮超对接、粮批对接、粮企对接”等直采直供优势，畅通粮油产品供应“最后一公里”；要针对节日期间需求旺盛等特点，丰富产品种类，引导企业增加“名、优、特、新”产品投放，推动实现由“吃得饱”向“吃得好、吃得营养、吃得健康”转变；要加强市场监测预警，确保粮油市场供应充足和价格稳定，让广大人民群众有更多获得感和幸福感，过一个欢乐祥和的春节。

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