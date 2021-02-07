新春走基层
疫情防控有保障 回家过年更安心
乘客们陆续登上列车。（人民网杨曦 摄）
2月6日傍晚7点，北京西站站台上的返乡乘客脚步匆匆，迎接他们的D737次由北京开往南昌的复兴号列车早已准备就绪。在2021年这个特殊的春运时期，南昌铁路局的工作人员坚守在一线，全力保障老百姓安全、顺利——回家过年。
出生在铁路世家的曾颖，已是第四代铁路人。她是D737次列车的列车长，从参加工作至今，经历过20年的春运。谈及今年春运的不同之处，她说：“相比往年的座无虚席，今年列车上的乘客明显感觉少了许多，大家都很自觉地响应‘就地过年’的倡议，为防止疫情扩散贡献一份自己的力量。”
列车长为小朋友戴好口罩。（人民网杨曦 摄）
口罩、护目镜、手套，是列车上所有工作人员的标配。若发现乘客在旅途中没有戴好口罩，他们也会时刻提醒。“小朋友，你的口罩呢？来让阿姨帮你戴上。”列车长曾颖一边蹲下身，一边从小女孩妈妈手中接过口罩为她仔细戴好。
“阿姨，你胸前的这个是什么？真好看！”小女孩儿睁大双眼好奇地问道。
“啊，这个呀，是党徽，阿姨是一名共产党员。”曾颖笑着回答。
列车长称赞小朋友口罩戴得好。（人民网杨曦 摄）
“我们还配有防护服、应急处理包和防疫测温包，以应对突发情况。”曾颖告诉记者，“在疫情期间，我们不敢掉以轻心。必要的措施做到位，一方面是保护好自己，更重要的是要让乘客安心。”
车窗上贴着带有牛年属相图案的窗花。（人民网杨曦 摄）
在D737的车厢内，一幅幅印有“平安春运、有序春运、温馨春运”字样和牛年属相图案的窗花点缀着车窗，一个个红色的中国结挂在乘务员室的门上，处处透露出浓浓的年味儿，更表达出了工作人员对中国年的美好祝愿。
“这是我坐过的最漂亮、最干净舒适的一趟列车。”从北京回江西九江过年的乘客张女士对记者感叹到，“高铁发展得太快了，不仅仅是速度，乘车的体验感也大大提高，再也不用像往年一样，一提到春节赶火车，心里就发怵。”她的感慨引得旁边的乘客们频频点头，纷纷表示赞同。
车厢展示出井冈山革命根据地系列文化。（人民网杨曦 摄）
每半小时一次清洁，每四小时一次消毒，时刻关注乘客们的安全，耐心回应每个人的需求……在这趟开往革命故土的列车上，乘务员们一直在忙碌着，对于他们来说，在列车上过年是常态，而“把美好带回家”则是他们寄托在每个返乡人身上的期盼。
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