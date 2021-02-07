车柯蒙

2020年7月13日，在佳木斯市桦南县七峰林场三号特大桥施工现场，随着最后一孔长32米的箱梁落上桥墩，我国在建最北高寒高铁牡佳客专佳木斯段架梁施工顺利完成。这条全长371.6公里，设计时速250公里的黑龙江省在建高铁线路通车后，将极大地提高东北地区“三纵四横”铁路网客货运系统能力。

2月6日，汽笛声中，满载着50个集装箱年货和防疫物资的X9024次中欧班列从广铁集团广州货运中心石龙站驶出，预计于25天后到达塔吉克斯坦杜尚别。这是今年粤港澳大湾区开行的第30趟中欧班列，持续为畅通全球产业链、满足沿线国家民众消费需求发挥重要作用。

一南一北，中国经济随着四通八达的铁轨高速延伸，正是持续向好发展态势的精彩缩影，也是中国区域经济协调发展新格局的生动呈现。近年来，一系列重要区域协调发展战略推进实施。在大力振兴东北老工业基地的同时，我国通过实施京津冀协同发展战略，以及促进环渤海地区合作发展，着力缩小南北区域发展差距。

南风柔，北风悍，我国南北方区域经济发展正日益趋向协调共生，南北经济发展呈现出各自的优势与特色。

南风柔

营商环境持续优化 高新技术产业蓬勃发展

南风柔，柔在不断优化的营商环境。

营商环境的优化强健了经济“体格”。中国经济能够更好地抗击风雨、砥砺前行，靠的是持续不断“刀刃向内”的改革创新。近年来，南方各省区市出台一系列优化营商环境的政策，栽梧桐，待凤凰。

“深化重点领域改革，加快构建市场化法治化国际化营商环境，更好激发市场发展活力……”1月24日，2021年广东省政府工作报告出炉，“营商环境”成为这份报告中的高频词。

近年来，南方多地持续出台优化营商环境相关政策举措，取得了良好效果。在深圳，政府为营造更优市场环境再放大招，《深圳经济特区优化营商环境条例》于2021年1月1日起实施；在上海，优化营商环境法治保障共同体持续发挥作用；在浙江，“最多跑一次”改革向纵深推进；在湖北，《关于更大力度优化营商环境激发市场活力的若干措施》《以市场主体需求为导向打造一流营商环境的若干措施》等一系列政策相继出台……

南风柔，柔在巧抓风口机遇，以高新技术产业推动经济高质量发展。

长江经济带沿江11个省市落实创新驱动发展战略，发挥科技带对经济带的支撑引领作用。《中国区域科技创新评价报告2020》显示，在长江中游地区，包括以武汉为高地的湖北、湖南和江西“三省”，其R&D（研究与试验发展）经费支出、R&D人员占全国比重均为9%左右，高新技术企业数量占全国比重为8%，有效发明专利数量占到全国的6%。

作为长三角区域近年来发展较快的明星城市，安徽省合肥市正全力推进创新转型升级发展，在合肥市经开区，“创新+产业”新模式正助力新能源汽车、集成电路、电子信息等产业形成创新主导的发展新模式。

南通地处长江入海口，港口是这座城市发展的命脉。这里，正践行着新发展理念，带动产业升级、城市转型，“好生态”已成为当地集聚优质项目的“金字招牌”，船舶海工等支柱产业、智能装备等新兴产业、新一代信息技术等重点产业加速汇集。

北风悍

新旧动能加速转换 深挖用足特色产业

北风悍，悍在新旧动能转换的强劲动力，把粗产业做细，把旧产业翻新。

1月26日，山东省济南市统计局发布数据显示，2020年济南市实现生产总值为10140.91亿元。城市高速发展的背后，离不开新旧动能的加速转换。

记者从国家税务总局山东省税务局获悉，税收大数据显示，2020年全省高技术产业销售收入同比增长26.81%，高技术服务业销售收入逆势增长，同比增长49.89%。

第一辆蒸汽汽车、第一架喷气式飞机、第一艘万吨级远洋货轮……辽宁，曾为共和国工业发展史留下数不清的第一。随着中国逐渐进入后工业化时代，辽宁老工业基地在转型中寻找新的发展机遇。

近年来，辽宁加快产业转型升级，培育发展新动能，工业化和信息化正不断融合。2020年11月11日，首批装载着BMWiX3的货船从辽宁大连汽车码头起航，驶向全球。这标志着中国华晨宝马沈阳工厂成为了宝马全球纯电动车生产基地之一，更意味着中国汽车制造水平达到了一个新高度。

西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强在接受人民网财经记者采访时表示，北方经济要实现高质量发展，离不开抓住新一轮产业革命和技术创新的机遇，把创新驱动放到发展动能的第一位。

北风悍，更要在“悍”中把住经济发展潜力，因地制宜发展特色产业。

随着2022年北京冬季奥运会进入快速推进周期，作为举办地之一的张家口也呈现出新的精神面貌。作为冬奥城市，这里正着手把“冷”资源变成“热”经济，深度开发“零度”以下资源，推动冰雪运动，壮大冰雪产业，将冰天雪地变成金山银山。

“美丽的草原我的家。”提到草原，谁能不想到遍地牛羊、蓝天白云的内蒙古。实际上,内蒙古也正依托大草原发展特色产业。近年来，自治区持续推进“内蒙古礼物”建设，在研发有地域性、民族性特色旅游商品的同时，积极搭建平台与市场对接。2020年，内蒙古全年接待国内游客1.25亿人次，国内旅游收入2404.06亿元。

疾风劲草皆英豪

拥抱“双循环” 构建区域经济协调发展新格局

当前，我国正加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，这是“育新机、开新局”的战略选择，更是区域经济协调发展的新抓手。

因此，要用好用足国内市场，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力。汤继强表示，随着国内消费规模和消费结构进一步升级，新兴产业的崛起将为区域经济协调发展赢得更多市场空间。

2017年、2019年、2020年，“数字经济”一词三次写入《政府工作报告》。大力发展数字经济既是我国经济社会发展的重要战略，也是各地深入推进供给侧结构性改革、创新驱动发展的重要举措。

多地2021年政府工作报告同样聚焦“数字经济”：北京市政府工作报告指出，要建设“全球数字经济标杆城市”；济南市提出今年要新建5G基站1万个；长沙市力争2021年数字经济增加值增长15%；苏州市发布未来三年数字经济发展计划……

当今，世界经济正面临百年未有之大变局，更好联通国内市场和国际市场，更好利用国内国际两个市场两种资源，更好促进中国经济与世界经济共同发展，实现合作共赢是推动形成新发展格局的客观要求。构筑对外开放新高地，更为区域经济协调发展提供了新机遇。

1月13日，海南自贸港2021年度首批139个建设项目集中开工，拉开了海南自贸港建设的帷幕，成为我国高水平建设自贸区的生动缩影。自2013年设立首个自贸区以来，中国自贸区数量已达21个，形成了“沿海成片、内陆连线”的新格局，助力中国区域经济协调发展。

2月3日，满载年货的中欧班列抵达中国铁路西安局集团有限公司新筑车站，古丝绸之路陆路起点城市西安被赋予新动能。近年来，随着“一带一路”倡议走深走实，沿线城市抢抓重大历史机遇,加快打造高水平国际门户枢纽城市。

2021年，推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、中欧投资协定等落地生效，更将为我国区域经济协调发展注入新动能。

国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任赵福军在接受人民网财经记者采访时表示，用好国内国外两个市场，各区域要结合各自的产业、资源等基础和优势，合理布局产业分工。同时，推动区域间互为供给、互为需求，打造“和而不同”的新局面，构建区域经济协调发展新格局。

(责编：栗翘楚、刘阳)