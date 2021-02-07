响应“就地过年” 志愿者显担当
今年不同全国各地倡导“就地过年”，临近春节，还有许多人坚守在岗位上，为了万家平安默默奉献着。有这样一群平安人寿志愿者，他们用实际行动，为人民送上祝“福”。
安心福：隔离不隔爱，安心“过好年”
2021年伊始，原本欢乐喜庆的节日氛围，吉林省通化市封城、封小区、封居民楼……伴随封城而来的，还有居家隔离物资短缺的问题。
平安人寿通化中心支公司40名志愿者加入到防疫志愿行列，为居民配送蔬菜、食物、药品等生活用品，保证居家人员物资充足。
通化市东昌区厚德载物小区属于此次疫情的“震中”，面对疫情导致的物资配送困境，志愿者时静在请示区街道办后，自发组建志愿者队伍，将政府发放的几万吨食物在四个小时内送到小区1300多户隔离户家中。“居家隔离，稳物资就是稳人心。物资配送工作虽然紧急，又充满危险和艰辛，但是能够发挥自身力量，让百姓“安心”，还是感到十分的自豪。”平安志愿者说。
同时，平安人寿志愿者杨吉慧、冯悦、韩春芝及她的团队也在为通铁家园小区居民运送蔬菜和药品等物资，每天坚守志愿者岗位长达10个小时。
回想当时的艰辛，冯悦谈到，当时情况紧急，就是想尽自己所能改善居家隔离民众的生活状况，让他们吃上“安心饭”。此外，平安人寿志愿者杨莉及团队6人前往朝阳区大兴社区担当志愿者，连续三天辅助社区进行核酸检测。
守护福：不惧艰辛，守护我们共同的家园
在近期的东北疫情中，平安人寿黑龙江分公司的志愿者们积极行动起来，和防疫工作人员一道站在了第一线。
经过核酸检测志愿者培训后，志愿者来到社区核酸检测点。“奶奶，取样时可能会有一些不舒服，但别害怕，也不要躲，很快就好了。”平安人寿志愿者周雪的几句暖心话，让老人放松了下来。“这姑娘干活真麻利。”老人做完检测后向周雪表示感谢。
因为社区地处老城区，检测点等候的老年人非常多，志愿者不仅要采集核酸样本，还要一个一个的帮助老人核对、填写信息。开核酸箱、贴码开瓶、填报，虽然过程艰辛，但志愿者们始终坚守在岗位，工作到深夜，终于完成当天的采集任务。
据悉，当时整个社区有28000份需要采集的样本，根据政府的安排必须在两天内完成任务，每一位志愿者每天至少要采集上千份样本，时间紧任务重，志愿者几乎没有时间吃饭、上厕所。穿着密封的防护服，机械式的抬起上千次手臂，成为平安人寿志愿者们的日常工作，当下班脱下防护服时，衣服已被汗水浸透，鼻梁上被护目镜勒出深深的红印。“说不累那是不可能的，每天下班回家手臂酸到连筷子都不拿不起来。但这就是我们志愿者的责任，越是困难越是彰显出志愿者的价值，一起守护我们共同的家。”一位志愿者回忆当时经历的时候这样说道。
平安福：志愿抗疫显担当，迎接平安团圆年
“东西两城区今明两日进行全员核酸检测。”接到政府的要求，北京市东西城市民在单位及社区的组织下，在严寒中有序地排起了长队。
平安人寿北京分公司积极响应北京市西城区团委、西城区志愿服务联合会的号召，迅速组建一支由31位志愿者组成的抗疫志愿服务队，第一时间投入到西城核酸检测工作中。
平安人寿志愿者按团委指示被分配至“科学中心”、“双秀市场”、“动客空间”等四个定点检测区域，开展秩序引导、人员登记、信息整理等工作，协助街道以最快的速度完成核酸检测。
参与本次志愿服务的平安人寿志愿者，有很多来自密云、门头沟、房山等偏远地区，但大家都克服艰难，全员按时到岗。寒冬腊月，检测工作依靠志愿者们的同心协力有序进行着。“按时完成任务，守护帝都平安”成了大家心底一致的信念。
平安人寿方面表示，各地平安人寿志愿者众志成城，用特别的方式将平安与祝福送进千家万户。春节将至，战疫工作仍然不可松懈。在倡导“就地过年”的当下，平安人寿志愿者们将继续发挥“哪里需要就出现在哪里”的服务热情，成为守护大众平安过年的重要“后备”力量。 (许维娜)
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