本报北京2月7日电 （记者陆娅楠）记者从国家发展改革委获悉：近日，为确保春节期间重要民生商品价格平稳，在国家发展改革委指导下，各地充分利用平价商店和指定专柜等渠道平价销售民生商品，通过政府差价补贴平价销售粮油肉蛋菜等农副食品的方式，积极增加市场供应稳定价格。

春节是传统消费旺季，稳住“米袋子”“菜篮子”价格尤为重要。

福建省全面启动平价商店，销售的蔬菜、水果价格较市场价低15%以上，粮油肉禽蛋等价格低5%以上。宁德、三明等地平价蔬菜价格让利幅度达20%，厦门在100多家超市指定区域设置农副产品平价销售区，南平、泉州等地还将水产品等纳入平价商品范围。近一周，福建各级发展改革部门启动平价商店370多家，销售粮油肉蛋菜平价商品近千吨，政府补贴逾百万元。春节期间将有更多平价商店陆续启动相关活动。

安徽省全面启动农副产品平价店和“惠民菜篮子”运营，全省435家大型超市及社区门店参加平价销售，蔬菜价格较市场价低15%，肉类等其他农产品价格较市场价低5%以上。

江苏省组织省食品集团在全省13个设区市主城区113家销售网点，按略低于市场价的价格连续12天投放1000多吨省级储备冷鲜肉。

湖北省武汉市在大型商超企业设立100个平价菜销售专区（柜），投放8个品种蔬菜，价格较市场价低10%。

河南省郑州市组织70余家超市门店及农贸市场投放鸡蛋，价格低于市场价15%—20%。

陕西省西安市组织在全市187个网点，以低于市场价10%以上的价格投放政府储备蔬菜1.2万吨。

山东省青岛市在108处“菜篮子”商品投放点，组织投放蔬菜9500吨，价格实行差率控制；豆制品原料1000吨，价格较市场价低3%以上。

青海省西宁市在全市259家网点供应7种平价蔬菜。

海南省海口市近期加大224个末端平价网点平价菜投放力度，三亚市发挥82个平价网点作用，增加平价蔬菜销售量。

国家发改委表示，随着平价民生商品的大批量投放，市场供应稳步增加，部分地方民生商品价格开始回落。下一步，国家发改委将继续推动各地做好平价商店销售工作，积极发挥保供稳价惠民作用，让老百姓的“米袋子”扛得更稳一些，“菜篮子”装得更满一些。

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 02 版）

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