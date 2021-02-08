本报记者 蒋云龙

时速120公里，历时10多天，中欧班列（渝新欧）跨越欧亚大陆11000多公里，从重庆抵达德国杜伊斯堡。

驾驶室里，司机江彤目视前方，手握闸刀，稳稳驾驶着长达600多米的“钢铁驼队”。

“一般货运火车运的是煤炭、钢材、矿石。中欧班列不一样，货物大多是IT产品、汽摩配件，对司机要求也更高。”江彤说，“我们虽是货车，却要跑出客车的平稳，最大程度减少颠簸，确保货物完好送达，零事故、零晚点、零故障。”

10年前的3月19日，江彤驾驶了首趟中欧班列。2020年，受新冠肺炎疫情影响，这份担子变得更重了。国际供应链进出口物流受到严重影响，海运空运减量，中欧班列（渝新欧）是国际物流的稳定通道。

“疫情防控形势最严峻时，中欧班列承受着前所未有的压力，因为它一直在运行，很难全封闭。”江彤说，每次班列运输40多个集装箱的物资，600多米长的火车里只有两个司机。

“行车时扎在车厢里，停车时不离开车头两米范围，休息时不出宿舍门。家、单位、列车，三点一线。”江彤说，“这一年，养成了随身带口罩、消毒水和饭盒的习惯。从早到晚基本一直戴着口罩，工作台随时消毒，饭都打包回去吃。”

江彤主动请缨加入党员突击队，一直坚守在一线。据统计，2020年他的驾驶时长，比往年增长20%。365天里，光夜班就有156个。

由于其他物流方式不畅，大量国际邮包无法寄出。邮政部门提出，由中欧班列（渝新欧）来运输这些国际邮包。2020年4月3日，首趟中欧班列（渝新欧）“中国邮政号”专列在重庆鸣笛启程，载着40多个集装箱的国际邮件向立陶宛驶去。截至目前，这条通道运输超2000万件国际邮件，占全国欧洲向国际邮件的六成，重庆也成为国际邮包紧急疏运的重要地区之一。

2020年5月起，中欧班列开始持续向欧洲运输防疫物资，累计组织运输医疗和民生物资超2000大箱，货值超27亿元。

“我们钢铁驼队跑出加速度。一班又一班物资，尤其是防疫物资，从铁轨上源源不断运出国门，我心里特别骄傲。”江彤说，“希望我们运送的防疫物资能帮助更多人渡过难关。”

2020年，中欧班列（渝新欧）共开行2603班，同比增长超70%，运输超22万个标箱，同比增长超65%。

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 02 版）

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