多部门部署南方抗旱保供水工作
南方地区将出现较强降雨过程，有利于缓和旱情
2021年02月08日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月7日电 （记者丁怡婷、刘毅）记者从应急管理部获悉：去年10月以来，我国江南、华南大部、西南南部等地降水量较常年同期明显偏少，部分地区降水较常年同期偏少六成以上。浙江、福建、江西、湖南、广东、广西等省份局地城乡供水紧张并出现农业旱情。
6日，国家防办、应急管理部召开会商调度会，与水利部、中国气象局会商研判，视频连线相关省份防指，部署抗旱保供水工作。会议强调，要密切关注旱情发展变化，加强会商研判，及时发布干旱预警信息，抓住有利时机实施人工增雨；要组织协调水利部门加强抗旱水源统筹管理，切实做好江河湖库和各类抗旱工程联合调度、湖库联调等综合性措施，科学调度水源；要制定完善人饮解困方案，落实应急调水、打井取水等措施，及时组织国家综合性消防救援队伍拉水、送水，千方百计确保旱区群众基本生活用水。
记者从中国气象局获悉：7日白天，云南中南部、贵州西南部、湖北中部等地部分地区出现小雨，云南南部等局地出现中雨。中央气象台预计，7日至10日，南方地区将迎来一轮较强降雨过程，云南南部、贵州南部、华南和江南中南部等地有中到大雨，部分地区暴雨。9日至10日，降雨区将东移，较强降雨将主要出现在广西东部和南部、广东和福建等地。
7日开始的这次降雨过程，对缓和江南南部、华南及云南等地旱情、降低森林火险等级十分有利。针对这次降雨天气过程，气象部门已组织做好人工增雨作业准备。江西、福建、浙江、广东、广西、云南等省份气象局，已集结作业飞机、地面烟炉等人工增雨作业装备，将抓住有利时机实施人工影响天气作业，助力旱情缓解。此外，气象部门将加强对后期干旱发展趋势研判，滚动做好雨情、旱情监测评估、预报预测和人工增雨作业。
《 人民日报 》（ 2021年02月08日 07 版）
(责编：郝江震、白宇)
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