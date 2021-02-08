本报记者 李林宝 崔 璨

步道蜿蜒，草木葱茏，一湾清溪水穿城而过……广东省东莞市清溪镇的母亲河——石马河清溪水两岸，如今呈现出的，正是一幅美丽和谐的生态画卷。

清溪水风景升级，有岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”）的功劳。因治污成效显著，清溪水流域水环境综合治理工程被评为“2020年度广东省水利建设工程文明工地”。

粤港澳大湾区启动建设以来，践行“让环境更美丽，让生活更美好”企业使命的岭南股份深度参与，以规划、设计、施工、运营为一体的产业优势，助力大湾区夯实生态根基，建设“生态环境优美的国际一流湾区和世界级城市群”。

生态公园

将“海景—岸线—公园”融为一体

6万平方米红树林湿地、6000多棵乔木构成的热带密林和季节花林……深圳市前海桂湾公园以其“一河、两岸、多层级绿地”的别样景色，吸引众多游客驻足观光。

2018年，岭南股份承担了前海环境和绿化双提升景观工程（一标段），如期完成70多万平方米、13条市政道路绿化、15个地块覆绿。2019年，岭南股份承接了桂湾公园绿化景观工程施工总承包二标段。

岭南股份桂湾公园项目经理谢兴华告诉记者，他们在施工过程中，极其注重生态修复、水土保护，“从铺装到绿化，从材料到工艺，全部高标准、严要求”。

谢兴华介绍，以最不起眼的土壤为例，不仅要对公园地基主路土壤进行分层碾压、夯实，对种植土进行搅拌、掺肥、排盐等，还要对微地形表面20厘米的土进行改良。

与桂湾公园一样进行高标准设计和建设的，还有位于东莞滨海湾新区的东宝公园。

该项目与深圳隔海相望，岭南股份因地制宜，设计“无界”胜有界，将“海景—岸线—公园”融为一体，营造出“海陆无界、视野无界”的滨海门户性生态公园。

项目原定竣工时间是2021年6月25日，但为了广大群众过年期间有新的好去处，岭南股份严把质量关，提前在2021年元旦顺利开园。公园凭借优美的风景，迅速成为当地的网红打卡点。

治理水环境

让市民因水而乐

以规划引领加速实现从“先行”到“示范”的跨越，是大湾区新城、新区建设的应有之义。

2020年3月，深汕特别合作区赤石河一河两岸规划设计国际咨询工作展开，旨在描绘一张让城市因水而美、产业因水而兴、市民因水而乐的高质量发展蓝图。

收到招标消息，岭南设计集团规划设计中心首席设计师田辛就敏锐地意识到，这将是一次全球规划设计领域顶尖团队的“群英会”。

果然，这项活动吸引了全球37家联合体、共90家设计单位参与。岭南设计集团与国内外3家设计机构携手，量身定做国际视野与地域特色、先进理念与乡愁情怀有机结合的规划设计方案，成功中标。

“我们走访调研，花了很大功夫进行现场勘察研究，这些内容几乎占了方案一半的篇章，最终确定以《润泽之城》为主题，呈现新城滨水自然之美、岸线生态之美、人文景观之美、田园都市之美。”田辛说。

岭南设计集团是岭南股份的子公司，总部位于深圳，2020年，中标深圳宝安石岩河—牛牯斗水库碧道建设工程设计、新桥河—长流陂水库碧道建设工程设计两个重量级项目。更早之前，岭南设计集团中标设计了“香港中文大学（深圳）二期建设工程园林景观设计”“松山湖华为小镇景观工程”等一批项目。

农旅联动

小乡村有了大变化

“今年大布村已有七八户人家回来盖新房子，还有的开起了便利店、农家乐，每年村里能收到不少租金。”家住广东省佛山市高明区杨和镇大布村的谢四珠，向记者讲述几年间村容村貌发生的翻天覆地的变化：杂草丛生的河堤，变成了花草点缀的村道；泛着恶臭的烂水塘，变成了波光粼粼的清水池……

2019年，岭南股份作为高明区乡村振兴示范村建设工程总承包方，负责大布村的人居环境整治项目。短短一年多，大布村变得舒适整洁、宜居宜业，村民的幸福感大大增强。

“加快农业农村现代化，必须要满足村民生产生活需要，因此，我们做了大量基础设施配套建设，如党群服务站、村民广场等。”岭南股份园林集团大布村项目经理黄鉴成介绍。

导入农旅联动的产业振兴思维，岭南股份早有经验，并根据当地资源禀赋和产业规划，针对性地提前布局、打造特色。

比如，在广东韶关南雄市珠玑镇的灵潭村，岭南股份就利用资源和优势，打造了具有地方特色的南雄·灵潭村农旅综合体，其中的“寄心小院”民宿更是吸引了大批游客前来居住。

“岭南股份所做的是注入‘文化的魂’和‘产业的根’，探索出一个多方共赢的岭南农旅模式，助力大湾区发展。”岭南股份董事长助理、战略与产业研究院院长李云鹏说。

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 07 版）

(责编：郝江震、白宇)