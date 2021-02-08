截至2020年底，全国农业社会化服务组织数量超90万个
有了“田保姆” 种地更划算（经济聚焦）
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截至2020年底，全国农业社会化服务组织数量超90万个，农业生产托管服务面积超16亿亩次。通过集中采购、机械化作业，农业生产托管节约了生产成本，同时发挥了规模经营优势，提高了农业生产效益。
未来，农业社会化服务组织还需进一步完善利益分配机制，加强对小农户的服务，解决小农户与现代农业发展有机衔接问题。
近年来，农业社会化服务在各地兴起。截至2020年底，全国农业社会化服务组织数量超90万个，农业生产托管服务面积超16亿亩次，其中服务粮食作物面积超9亿亩次，服务带动小农户7000多万户。农业生产托管有何特点？托管效果如何？记者进行了采访。
谁来种地？
“田保姆”集中采购管理，种地节本又增效
“去年亩产玉米1300多斤，按一斤收购价9毛钱算，一亩地收入超过1000元，除去农资和托管费用，净赚500多元，‘田保姆’种地比自己种划算多了，我还能上县城打份工。”山西石楼县罗村镇下田庄村村民许云伟去年把20亩地委托给合作社打理，年底一算账，乐了——种地加上务工，年收入超过了5万元。
托管的优势体现在哪儿？“主要是通过集中采购、机械化作业，节约了生产成本，提高了效益。”石楼县国辉农牧专业合作社理事长王国辉介绍，一是省了农资成本。合作社向厂家批量化优惠采购农资，一亩地可节省种子、肥料费用15元。二是省了人工成本。过去单家独户没有农机装备，一天最多手播10亩地，人工费要花120—130元，而合作社采用机播，日均可完成40多亩。
石楼县委书记油晓峰介绍，依托各类社会化服务组织发展起来的农业生产托管服务，通过联收联种、保底分红等模式，有效缓解了农村劳动力短缺、种地难以及移民搬迁后土地撂荒等问题。去年，全县投入资金600万元，托管服务面积达11.3万亩，受益农户4700多户。政府向托管农户提供35%的各环节直接补助资金，形成了稳定的带贫效益。
“发展农业社会化服务，有利于解决‘谁来种地’难题。”农业农村部农村合作经济指导司司长张天佐表示，农业生产托管在不改变土地承包经营权的前提下，将耕、种、防、收等部分或全部作业环节委托给社会化服务组织完成，不仅让小农户成为适度规模经营的真正参与者和受益者，也有助于破解流转中地租高企以及土地撂荒、耕地“非粮化”等问题。
张天佐介绍，当前这一项目聚焦于“一小两大”，即小农户、大宗农作物和产粮大县，“与规模经营大户相比，小农户社会化服务市场供给相对不足，而大宗农作物比较效益低，流转种植的风险较高。通过补贴这一类农产品托管服务，引导更多服务组织为小农户提供托管服务，能够降低小农户生产成本。”
2017年，中央设立了以支持生产托管为主的农业生产社会化服务财政专项。2020年项目资金增长到45亿元，实施省份达29个。据统计，试点地区粮食全程托管亩均增产10%—20%，农户亩均节本增效350—390元，有效提高了农民种粮积极性。
怎么种地？
发挥规模化服务优势，推动农业生产方式转型升级
黑龙江兰西县临江镇民河村村民李红福是当地的老农户了。去年，他种了几十年的地块获得了好收成。“秋天刮了几场台风，多亏了全程托管服务，从种到收，前前后后没操心过。”
“农户把土地托管给我们，得让他们丰收啊。”兰西县临江镇和谐玉米种植专业合作社理事长刘志彬说，为了提高农业生产效益，合作社播种时用的是抗倒伏品种，管理期间，无人机打药又快又匀，后期摘穗、剥皮、秸秆粉碎，机械化一气呵成。
“生产托管，不应把它仅仅看成是一种服务方式，而是把它定义为经营方式。”张天佐说。钱不够交托管费，找谁借？秋收时粮食卖不上好价，怎么办？在兰西，供销社、农机、农技、保险、银行等部门共同参与到托管服务中，逐渐形成了“农村金融+生产托管+农业保险+粮食银行”的生产托管服务体系。
兰西县农村经济服务站站长邢海民介绍，产前，通过“托管贷”，农民在手机上就能贷到款；产中，农技人员对各托管地块实行网格化的技术包保，托管服务组织发挥规模经营优势，统一测土配方施肥，应用免耕、套复种等技术，进行标准化作业和绿色生产；产后，收获的粮食统一送到“粮食银行”，农民凭收据（存粮卡）就可以依行情随时卖出。去年，兰西县托管地块亩均产量比自种增加200斤，农民亩均增收240元以上。
在江淮地区，通过全程统一托管耕种服务，农业生产效率全面提高。“村股份经济合作社承接托管农户土地后，根据地形条件实施土地整理，实现小田并大田。”安徽淮南市农业农村局农村经营管理科科长吴震宇介绍，零碎承包地整理合并后，不仅便于大型机械作业，提高了生产效率，而且减少了沟渠塘、埂坝路，增加了播种面积。并田后沿淮和淮北平原地区农田播种面积增加5%，江淮分水岭地区增加8%左右。
如何衔接？
完善利益分配机制，提高服务质量，更好衔接小农户
在安徽凤台县杨村镇店集村，村委会统筹农户地块，与农民签订“保底收益+分红”合同，再由村股份合作社进行集中连片托管。
“签了保底合同，不愁管也不愁销，每年不光有收益，还有二次分红。”店集村农民孙贵芹家有20亩水稻，去年通过村委会将土地托管给了村里的沿淝糯米专业合作社，今年1月1日收到了亩均1000多元的收益和分红。
合作社理事长陈宏斌介绍，目前，每年合作社托管服务收益按1∶2∶7在村集体、合作社和农户之间进行分配，农户获得利润大头，同时也壮大了村集体经济。为了进一步保障农户利益，合作社在托管基础上应用订单模式，对农户种植的糯稻品种按照每斤1.6—1.8元的价格统一收购，由合作社所属的县国武粮油工贸有限公司进行线上线下销售。
“通过发挥村集体作用，能够更好地促进小农户与社会化服务有效衔接。”吴震宇介绍，在这种模式下，合作社是服务主体，村委会是农业生产统一经营的组织者，农民当上了“甩手掌柜”。
当前，我国有承包耕地农户数2.07亿，通过土地流转经营30亩以上的农户仅占全国农户总数的5%，小农户仍是农业生产的主体。但在实际中，农业社会化服务组织往往更倾向于服务规模化经营主体，对小农户的服务意愿不强。
“解决小农户与现代农业发展有机衔接问题，各类农业社会化服务组织能够起到重要的支撑作用。”中国人民大学农业与农村发展学院教授孔祥智建议，一方面，要提高农业社会化服务的组织化程度，在农民合作社不发达、不完善的地方，更好地发挥村集体组织作用，将一家一户的小农户组织起来，并完善利益分配机制；另一方面，应加大政策扶持，支持各类服务主体购置相应的农机装备，提高规范化程度和服务带动能力，延长服务链条，让更多小农户成为农业社会化服务的受益者。
《 人民日报 》（ 2021年02月08日 11 版）
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