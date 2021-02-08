本报北京2月7日电 （记者韩鑫）记者在中国石油和化学工业联合会近日举行的新闻发布会上获悉：2020年，我国石油和化工行业实现营业收入11.08万亿元，利润总额达5155.5亿元。其中，化工板块实现利润4279.2亿元，同比增长25.4%，好于行业平均值。

“总体看，去年生产经营情况可以用‘有降有增’概括。”中国石油和化学工业联合会副会长傅向升介绍，尽管全年营业收入同比下降8.7%，但主要产品产量持续增加，全年原油产量1.95亿吨，同比增长1.6%，主要化学品总产量增长3.6%。与此同时，主要产品消费也在增加，主要石化产品的市场消费自去年二季度开始逐步回升。

《 人民日报 》（ 2021年02月08日 11 版）

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