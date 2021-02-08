去年全国消协组织受理投诉解决率达76.29%
挽回经济损失156393万元
2021年02月08日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月7日电 （记者齐志明）日前，中国消费者协会发布的《2020年全国消协组织受理投诉情况分析》显示，去年全国消协组织共受理消费者投诉982249件、解决749317件，投诉解决率达76.29%，为消费者挽回经济损失156393万元。其中，因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉5864件，加倍赔偿金额825万元。全年接待消费者来访和咨询125万人次。
根据投诉性质分析，排名前三的分别为：售后服务问题占28.37%，合同问题占25.11%，质量问题占20.65%。在所有投诉中，商品类投诉占总投诉量的44.73%，比重下降；服务类投诉占总投诉量的50.85%，比重上升。
《 人民日报 》（ 2021年02月08日 11 版）
(责编：郝江震、白宇)
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